Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Ya había ocupado el cargo en 2020, durante siete meses, durante la gestión de Omar Perotti en la que hubo 12 jefes de la Unidad Regional II en cuatro años

La Unidad Regional II (Rosario) tendrá un nuevo jefe tras el desplazamiento de Guillermo Solari, confirmado este jueves tras el cese de la protesta policial realizada los últimos días frente a la Jefatura. Se trata de Danilo Villán, quien ya había ocupado el cargo en 2020 durante la gestión de Omar Perotti.

El comisario Danilo Villán tomará la posta del mando de la URII. La medida se tomó como corolario del conflicto entre agentes policiales y el gobierno provincial, que derivó en un aumento salarial para los empleados de la fuerza luego de protestas en el edificio de Jefatura de Ovidio Lagos al 5200.

Villán formaba parte de la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos, pero ya tiene experiencia a cargo de la policía de Rosario. Ocupó el puesto durante siete meses de 2020.

Datos sobre Danilo Villán

Villán tiene 54 años y nació en la localidad de Intiyaco, departamento Vera. Con el cargo de Director general de Policía, se había retirado y fue reincorporado a fines de 2023 para cumplir funciones en la Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos del Gobierno de Santa Fe.

En su pasado formó parte de distintas divisiones y áreas de la policía de la provincia. Estuvo en el Cuerpo Guardia Infantería de la UR II, en la División Personal, fue sumariante de la comisaría 7ª, jefe de la comisaría 9ª y subjefe de la comisaría 14ª de Rosario.

También fue jefe de tercio y subjefe en el Comando Radioeléctrico de Rosario, jefe de Infantería de Rosario 2015, subdirector y director de la Policía de Acción Táctica (PAT) en 2018, subjefe de la Unidad Regional II en 2019, y tras su paso como jefe de la URII en 2020 estuvo en la Policía Vial.

Jefe de la policía de Rosario

Para el 10 de enero de 2020, a un mes de iniciada la gestión de Perotti, la URII presentaba su tercer jefe. El primero fue Marcelo Gómez, que venía de la gestión de Miguel Lifschitz pero el 18 de diciembre lo reemplazó Claudio Romano hasta que veinte días después el cargo lo ocupó Danilo Villán.

Fueron siete meses los que duró Villán entonces. Luego comenzó un período en el que hubo otros ocho jefes para la policía de Rosario. En la mayoría de los casos los desplazamientos estuvieron relacionados a la crisis de violencia urbana que implicó un aumento en los homicidios en Rosario durante los años 2021, 2022 y 2023.

El último jefe de la URII durante aquel período fue Daniel Acosta, que ya había estado en el cargo en la misma gestión y en mayo de 2023 volvió a ser designado. Estuvo al mando hasta mayo de 2025, ya con la gestión Pullaro, cuando fue desplazado en medio del entonces incipiente escándalo de desvíos de fondos destinados a los combustibles.