Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

En el ingreso al Brigadier López ya se puede apreciar una nueva gráfica, que forma parte de las cosas nuevas para el debut de Colón en la Primera Nacional

Antes de que ruede la pelota, Colón ya empezó a contar su historia. El primer impacto no llega desde la cancha, sino desde la calle: el ingreso al Brigadier López cambió su fisonomía y presenta una imagen renovad a que marca el inicio de una nueva etapa en la Primera Nacional.

Las tareas realizadas fueron más allá de una simple mano de pintura. La fachada fue reemplazada y el histórico cartel frontal del estadio adoptó un nuevo diseño, donde se destaca una imagen de los campeones de 2021, reinterpretada con una estética actual. El mensaje es claro: honrar lo que fue, sin dejar de mirar hacia adelante. Un gesto pensado para el hincha, que vuelve a encontrarse con su casa cargada de símbolos y emoción.

• LEER MÁS: Colón largó la venta de entradas para el debut ante Deportivo Madryn

Esta transformación funciona como una declaración de intenciones. No se trata solo de cambiar la cara del estadio, sino de acompañar un proceso más profundo: volver a empezar, reconstruir ilusiones y transitar el camino con identidad. Colón abre sus puertas con memoria y esperanza, combinando orgullo por el pasado y expectativas por lo que viene.

Una nueva gráfica en Colón

image Así se ve el ingreso al Brigadier López de Colón. Foto gentileza @GonzaStanco

El Brigadier López se prepara así para recibir una temporada que promete, con una imagen que invita a creer y a sentirse parte de un nuevo capítulo sabalero.