Uno Santa Fe | Colón | Colón

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

En el ingreso al Brigadier López ya se puede apreciar una nueva gráfica, que forma parte de las cosas nuevas para el debut de Colón en la Primera Nacional

Ovación

Por Ovación

12 de febrero 2026 · 17:24hs
Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Antes de que ruede la pelota, Colón ya empezó a contar su historia. El primer impacto no llega desde la cancha, sino desde la calle: el ingreso al Brigadier López cambió su fisonomía y presenta una imagen renovada que marca el inicio de una nueva etapa en la Primera Nacional.

• LEER MÁS: El Colón de Ezequiel Medrán, con todo listo para recibir a Deportivo Madryn

Las tareas realizadas fueron más allá de una simple mano de pintura. La fachada fue reemplazada y el histórico cartel frontal del estadio adoptó un nuevo diseño, donde se destaca una imagen de los campeones de 2021, reinterpretada con una estética actual. El mensaje es claro: honrar lo que fue, sin dejar de mirar hacia adelante. Un gesto pensado para el hincha, que vuelve a encontrarse con su casa cargada de símbolos y emoción.

• LEER MÁS: Colón largó la venta de entradas para el debut ante Deportivo Madryn

Esta transformación funciona como una declaración de intenciones. No se trata solo de cambiar la cara del estadio, sino de acompañar un proceso más profundo: volver a empezar, reconstruir ilusiones y transitar el camino con identidad. Colón abre sus puertas con memoria y esperanza, combinando orgullo por el pasado y expectativas por lo que viene.

Una nueva gráfica en Colón

image
Así se ve el ingreso al Brigadier López de Colón.

Así se ve el ingreso al Brigadier López de Colón.

El Brigadier López se prepara así para recibir una temporada que promete, con una imagen que invita a creer y a sentirse parte de un nuevo capítulo sabalero.

Colón Brigadier López estadio
Noticias relacionadas
el colon de ezequiel medran, con todo listo para recibir a deportivo madryn

El Colón de Ezequiel Medrán, con todo listo para recibir a Deportivo Madryn

colon largo la venta de entradas para el debut ante deportivo madryn

Colón largó la venta de entradas para el debut ante Deportivo Madryn

colon tiene dia y hora para visitar a san telmo por la fecha 6 de la primera nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Ezequiel Medrán se mostró muy ilusionado de cara al debut de Colón.

"Queremos plasmar en la cancha el ADN Colón y que la gente se sienta representada"

Lo último

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: A los 14 años se comprende la gravedad de los actos

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Último Momento
Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: A los 14 años se comprende la gravedad de los actos

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Universitario realizará una edición especial del Alberto Pelossi

Universitario realizará una edición especial del Alberto Pelossi

Ovación
La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Alejandro Bonazzola: Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe