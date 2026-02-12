Uno Santa Fe | Ovación | Universitario

Universitario realizará una edición especial del Alberto Pelossi

La Copa Alberto Toro Pelossi se desarrollará el sábado 7 de marzo, organizado por el Club Universitario con un choque con historia ante Estudiantes de Paraná

12 de febrero 2026 · 19:24hs
Como desde hace tres décadas, Universitario organiza en su predio de barrio Las Delicias una cita de verano que sirve para que los equipos tengan competencia en la pretemporada antes de los certámenes oficiales, en particular en el litoraleño. Por eso, se anunció una nueva edición de lo que ahora se denomina Copa Alberto Toro Pelossi.

Universitario y la fiel costumbre

El Club Universitario de Santa Fe anunció oficialmente la realización de la Copa Alberto Toro Pelossi, la cual se llevará a cabo el sábado 7 de marzo en sus instalaciones que posee en barrio Las Delicias de nuestra capital. Será una edición especial que ya está en marcha. Se viene un evento histórico. No es solo un partido. Es identidad, es historia y es un orgullo.

El certamen homenaje al Toro Pelossi, que viene con estuche renovado, se disputará el sábado 7 de marzo, y enfrentará a la entidad anfitriona con Estudiantes de Paraná, tanto en primera división como en reserva. Será una jornada única, con el ADN del rugby en su máxima expresión, y ver a dos de los equipos más antiguos del rugby de la región.

image

"El torneo lo vamos a disputar el 7 de marzo, jugarán primera y reserva, de nuestro club con Estudiantes de Paraná. Con esto de los minutos de juego por fin de semana se complicaba realizar el tradicional formato y esta es una alternativa de seguir recordando a nuestro querido Toro Pelossi", le dijo Francisco Milo, presidente de Universitario, a UNO Santa Fe.

El reconocimiento al Toro Alberto Pelossi comenzó a llevarse a cabo en 1989, y fue declarado de interés municipal y provincial a partir de su edición de 1994, convirtiéndose en una clásica actividad de la iniciación de cada temporada en la zona. Si bien todas han sido especiales, vale remitirse al 2003, cuando tuvo el carácter de internacional por la presencia de la Stellembosch University, uno de los centros rugbísticos más importantes de Sudáfrica.

En dicha oportunidad, se dio cita en la Granja La Esmeralda, también estuvo presente el San Isidro Club, emblemática entidad del rugby argentino y mundial. La versión 2026 del torneo será diferente, puesto que desde hace un tiempo, los reglamentos impuestos por la UAR, disponen cierto tiempo de juego durante un fin de semana para los rugbiers, en consecuencia, no se puede hacer más el histórico formato de tiempo reducido entre varios equipos.

En el caso de Universitario, el plantel superior se prepara para afrontar la Segunda División del Torneo Regional del Litoral, en el cual debutará el sábado 21 de marzo frente a los Pampas de Rufino. El equipo tiene como novedad que asumieron en esta temporada asumieron la conducción Mauro Aranda y Matías Fernández.

Estudiantes de Paraná se encuentra realizando una gira por España, siendo Sevilla, Valencia y Barcelona, tras que ciudades por las que pasará la tournee de la escuadra del Parque Urquiza. Como head coach tienen a Pedro Fontanetto y director deportivo a Joaquín Barrandeguy. El elenco albinegro del Parque Urquiza, visitará en la primera fecha al Paraná Rowing por el Top 10 del interuniones litoraleño.

