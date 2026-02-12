Uno Santa Fe | Colón | Colón

La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

La reserva de Colón no logró afirmarse en Florencio Varela y cayó ante Defensa y Justicia 2-1 por la fecha 2 de la zona B del Apertura Proyección

Ovación

Por Ovación

12 de febrero 2026 · 19:09hs
La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

IG siempredefensa

La reserva de Colón no logró afirmarse en Florencio Varela y terminó cayendo ante Defensa y Justicia 2-1 por la fecha 2 de la zona B del Torneo Apertura Proyección. De esta manera, continúa sin conocer la victoria en el inicio del certamen, ya que empató en el debut.

• LEER MÁS: Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

El Rojinegro no encontró solidez frente al Halcón, que fue efectivo y resolvió el encuentro con un doblete de Alan Coria. Colón intentó reaccionar con el descuento de Máximo Ingravidi, pero no le alcanzó para revertir el desarrollo del partido. De esta manera, el Sabalero suma su segundo encuentro sin ganar, luego del empate conseguido en su presentación, y buscará recuperarse rápidamente en la próxima jornada.

• LEER MÁS: El Colón de Ezequiel Medrán, con todo listo para recibir a Deportivo Madryn

Por la tercera fecha, Colón volverá a jugar en condición de local el miércoles 18, desde las 17, ante Quilmes con la necesidad de empezar a sumar de a tres y levantar su producción en el torneo.

• LEER MÁS: Colón largó la venta de entradas para el debut ante Deportivo Madryn

Formaciones de Defensa y Colón en reserva

Defensa: Facundo Quintana; Matías Sosa, Valentín Loza, Mateo López, Máximo Rodríguez; Ramiro Gagliardi, Thiago Martínez, Pablo Moreno; Alan Coria, Franco Pastrana y Facundo Noguera. DT: Nicolás Domínguez.

Colón: Lucas Cuffia; Máximo Jonsthon, Zahir Ibarra, Enzo Gallizi y Luca Campagnaro; Lautaro Gaitán, Zahir Yunis, Mateo Cardozo; Tomás Gallay, Iván Ojeda, Laureano Páez. DT: Alejandro Russo.

Colón Defensa Reserva
Noticias relacionadas
el colon de ezequiel medran, con todo listo para recibir a deportivo madryn

El Colón de Ezequiel Medrán, con todo listo para recibir a Deportivo Madryn

colon largo la venta de entradas para el debut ante deportivo madryn

Colón largó la venta de entradas para el debut ante Deportivo Madryn

colon tiene dia y hora para visitar a san telmo por la fecha 6 de la primera nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Ezequiel Medrán se mostró muy ilusionado de cara al debut de Colón.

"Queremos plasmar en la cancha el ADN Colón y que la gente se sienta representada"

Lo último

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: A los 14 años se comprende la gravedad de los actos

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Último Momento
Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: A los 14 años se comprende la gravedad de los actos

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Universitario realizará una edición especial del Alberto Pelossi

Universitario realizará una edición especial del Alberto Pelossi

Ovación
La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Alejandro Bonazzola: Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe