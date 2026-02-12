La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

La reserva de Colón no logró afirmarse en Florencio Varela y cayó ante Defensa y Justicia 2-1 por la fecha 2 de la zona B del Apertura Proyección

La reserva de Colón no logró afirmarse en Florencio Varela y terminó cayendo ante Defensa y Justicia 2-1 por la fecha 2 de la zona B del Torneo Apertura Proyección. De esta manera, continúa sin conocer la victoria en el inicio del certamen, ya que empató en el debut.

El Rojinegro no encontró solidez frente al Halcón, que fue efectivo y resolvió el encuentro con un doblete de Alan Coria. Colón intentó reaccionar con el descuento de Máximo Ingravidi, pero no le alcanzó para revertir el desarrollo del partido. De esta manera, el Sabalero suma su segundo encuentro sin ganar, luego del empate conseguido en su presentación, y buscará recuperarse rápidamente en la próxima jornada.

Por la tercera fecha, Colón volverá a jugar en condición de local el miércoles 18, desde las 17, ante Quilmes con la necesidad de empezar a sumar de a tres y levantar su producción en el torneo.

Formaciones de Defensa y Colón en reserva

Defensa: Facundo Quintana; Matías Sosa, Valentín Loza, Mateo López, Máximo Rodríguez; Ramiro Gagliardi, Thiago Martínez, Pablo Moreno; Alan Coria, Franco Pastrana y Facundo Noguera. DT: Nicolás Domínguez.

Colón: Lucas Cuffia; Máximo Jonsthon, Zahir Ibarra, Enzo Gallizi y Luca Campagnaro; Lautaro Gaitán, Zahir Yunis, Mateo Cardozo; Tomás Gallay, Iván Ojeda, Laureano Páez. DT: Alejandro Russo.