Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

12 de febrero 2026 · 19:49hs
El argentino Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open 2026 tras caer en los octavos de final ante el español Pedro Martínez por 7-6(5) y 6-4. En casa y con el respaldo del público, el argentino no logró sostener su nivel en los momentos decisivos y se despidió del certamen antes de lo esperado.

Cerúndolo llegaba con buenas sensaciones luego de su sólida victoria frente a Daniel Altmaier y buscaba dar un golpe ante uno de los últimos semifinalistas del torneo. Sin embargo, volvió a tropezar con Martínez, quien ya lo había vencido en 2020, y no pudo imponer condiciones en un partido que se definió por detalles.

El primer set fue parejo, con intercambios largos y dominio alternado desde el fondo. Aunque logró mantenerse en partido y forzar el tie break, algunos errores no forzados en el desempate le costaron caro. Martínez aprovechó esas imprecisiones y se llevó el parcial por 7-6(5), dejando a Cerúndolo obligado a remar desde atrás.

En el segundo set, el argentino bajó su intensidad y cedió terreno. Si bien intentó reaccionar tras quedar 2-4 y llegó a recuperar un quiebre, no pudo sostener la presión en el tramo final. El español volvió a quebrar y cerró el 6-4 definitivo.

