Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

El argentino Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open 2026 tras caer en los octavos de final ante el español Pedro Martínez por 7-6(5) y 6-4. En casa y con el respaldo del público, el argentino no logró sostener su nivel en los momentos decisivos y se despidió del certamen antes de lo esperado.

Cerúndolo llegaba con buenas sensaciones luego de su sólida victoria frente a Daniel Altmaier y buscaba dar un golpe ante uno de los últimos semifinalistas del torneo. Sin embargo, volvió a tropezar con Martínez, quien ya lo había vencido en 2020, y no pudo imponer condiciones en un partido que se definió por detalles.

El primer set fue parejo, con intercambios largos y dominio alternado desde el fondo. Aunque logró mantenerse en partido y forzar el tie break, algunos errores no forzados en el desempate le costaron caro. Martínez aprovechó esas imprecisiones y se llevó el parcial por 7-6(5), dejando a Cerúndolo obligado a remar desde atrás.

En el segundo set, el argentino bajó su intensidad y cedió terreno. Si bien intentó reaccionar tras quedar 2-4 y llegó a recuperar un quiebre, no pudo sostener la presión en el tramo final. El español volvió a quebrar y cerró el 6-4 definitivo.