Uno Santa Fe | El País | Milei

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

A través de un comunicado oficial, la Oficina del Presidente destacó la aprobación en Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil y pidió al Senado que trate la reforma “con la urgencia que la situación exige”.

12 de febrero 2026 · 20:00hs
El presidente Javier Milei

gentileza

El presidente Javier Milei

Luego de que la Cámara de Diputados diera media sanción al proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años, el presidente Javier Milei difundió un comunicado oficial en el que celebró la decisión del cuerpo y defendió el cambio como un paso necesario frente a la inseguridad.

El texto, fechado en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de febrero de 2026 y emitido por la Oficina del Presidente, sostiene que la aprobación del Régimen Penal Juvenil pone fin a más de cuatro décadas sin reformas en la materia. “Durante más de cuarenta años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado”, señala el documento.

En esa línea, el comunicado afirma que mientras la normativa permanecía sin cambios, “la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz”, y cuestiona que la Argentina continúe rigiéndose por normas “pensadas para un país que ya no existe”.

“Quien comete un delito debe responder”

El Gobierno defendió la baja de la edad de imputabilidad como un “principio básico de cualquier sociedad ordenada”: que quien comete un delito debe responder ante la Justicia, independientemente de su edad. “No se trata de perseguir jóvenes, se trata de reconocer una realidad que otros prefirieron negar durante décadas”, afirma el texto.

Además, el Presidente agradeció a los diputados que acompañaron la media sanción y consideró que la votación representa “una respuesta clara frente a una de las principales preocupaciones de los argentinos: la inseguridad”.

Tratamiento de la baja en la edad de imputabilidad en el Senado

El comunicado también insta al Senado a tratar la iniciativa con rapidez. “El Gobierno Nacional confía en que el Senado de la Nación trate esta reforma con la urgencia que la situación exige, para que el fin de la impunidad sea una realidad”, expresa.

En uno de los párrafos más enfáticos, el documento sostiene: “Un ciudadano de 14 años que participa en un delito comprende la gravedad de sus actos. Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”.

De esta manera, el Ejecutivo nacional fijó posición oficial tras la media sanción obtenida en Diputados y redobló la presión política para que el proyecto avance ahora en la Cámara alta.

Milei edad de imputabilidad Diputados
Noticias relacionadas
Tras 26 años, un presidente vuelve al acto del Combate de San Lorenzo: Milei encabezará la ceremonia por el sable corvo

Tras 26 años, un presidente vuelve al acto del Combate de San Lorenzo: Milei encabeza la ceremonia por el sable corvo

punto por punto: las claves de la media sancion al regimen penal juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

reforma laboral: que pasara con el derecho a licencias por enfermedad

Reforma laboral: qué pasará con el derecho a licencias por enfermedad

la madre de jeremias monzon realizara una marcha en apoyo al nuevo regimen penal juvenil: va a marcar un hito

La madre de Jeremías Monzón realizará una marcha en apoyo al nuevo Régimen Penal Juvenil: "Va a marcar un hito"

Lo último

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: A los 14 años se comprende la gravedad de los actos

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Último Momento
Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: A los 14 años se comprende la gravedad de los actos

Milei celebró la media sanción para bajar la edad de imputabilidad: "A los 14 años se comprende la gravedad de los actos"

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado del Argentina Open tras caer con Pedro Martínez

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Punto por punto: las claves de la media sanción al Régimen Penal Juvenil y la baja en la edad de imputabilidad

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Quién es el nuevo jefe de la policía de Rosario tras las protestas en la Jefatura

Universitario realizará una edición especial del Alberto Pelossi

Universitario realizará una edición especial del Alberto Pelossi

Ovación
La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

La reserva de Colón no hizo pie en Florencio Varela y cayó ante Defensa

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón-Deportivo Madryn: hora del inicio del operativo, cortes de calle y apertura del estadio

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Colón tiene día y hora para visitar a San Telmo por la fecha 6 de la Primera Nacional

Alejandro Bonazzola: Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía

Alejandro Bonazzola: "Colón necesita 40.000 socios para estabilizar su economía"

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Colón ya luce una nueva postal en el ingreso al estadio Brigadier López

Policiales
Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Tras agonizar 38 días, murió el cuarto baleado del brutal ataque en barrio Loyola Sur

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Entradera en Guadalupe Oeste: delincuentes le robaron a un penitenciario $11.500.000, relojes y su teléfono celular

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Sauce Viejo: un violento choque entre dos motociclistas dejó como saldo dos muertos y un tercero que sobrevivió y fue llevado al Cullen

Escenario
Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum Todo por un beso

Emanero llega a el litoral, presentando su nuevo álbum "Todo por un beso"

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe

Roze, el dúo de cumbia que está revolucionando la escena, llega a Santa Fe