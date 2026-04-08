Rafaela: por segunda vez en 72 horas, detectan a un alumno con una réplica de arma de fuego en la escuela

El hecho ocurrió en la escuela Rivadavia y fue advertido por la docente de 6° grado. Directivos dieron aviso a la Policía, que secuestró la réplica de arma aunque el episodio generó fuerte preocupación en la comunidad educativa

Este miércoles por la mañana, minutos después de las 11, se vivieron momentos de tensión en la escuela Rivadavia de la ciudad de Rafaela cuando una docente fue alertada por alumnos de 6° grado sobre la presencia de un arma de fuego dentro de la mochila de un compañero .

Ante la advertencia, la maestra dio aviso inmediato a las autoridades del establecimiento, quienes a su vez realizaron la denuncia y solicitaron la urgente intervención policial .

Minutos más tarde arribaron al lugar dos efectivos de la Brigada Motorizada, que se dirigieron al aula señalada. Allí, en presencia del menor, procedieron a revisar su mochila y posteriormente una cartuchera, donde hallaron una réplica de pistola, que fue secuestrada.

Intervención policial y judicial

Tras el procedimiento, los uniformados informaron lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional V del departamento Castellanos, desde donde se dio intervención a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, doctora Gerbaldo.

La funcionaria judicial dispuso el secuestro de la réplica, mientras que el menor quedó a disposición de organismos provinciales. En ese marco, tomaron intervención áreas de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, que se hicieron cargo de la situación.

ARMA

Contexto de preocupación

El episodio generó una fuerte repercusión en la comunidad educativa y en la ciudad, en un contexto de alta sensibilidad social tras el ataque ocurrido días atrás en la escuela Nº 40 Mariano Moreno de San Cristóbal.

A partir de aquel hecho, que tuvo consecuencias fatales, se intensificaron los controles y la atención ante cualquier situación que pudiera representar un riesgo dentro de los establecimientos educativos.

Si bien en este caso se confirmó que se trataba de una réplica y no de un arma real, la rápida intervención de docentes y autoridades permitió activar los protocolos y evitar mayores consecuencias.