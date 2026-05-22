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Una mujer evitó sufrir una entradera en Colastiné al activar la alarma de su vivienda

Dos delincuentes sorprendieron a una mujer cuando llegaba a su casa en Colastiné Norte. La víctima resistió el ataque, activó la alarma de su vivienda y logró hacer escapar a los ladrones

Juan Trento

Por Juan Trento

22 de mayo 2026 · 09:15hs
Una mujer evitó sufrir una entradera en Colastiné al activar la alarma de su vivienda

Dos delincuentes sorprendieron a una mujer cuando llegaba a su casa en Colastiné Norte.

gentileza

Dos delincuentes sorprendieron a una mujer cuando llegaba a su casa en Colastiné Norte.

Este jueves, después de las 20, una mujer de 64 años llegó a su vivienda ubicada sobre calle Las Magnolias al 6400, en Colastiné Norte, y cuando intentaba ingresar fue sorprendida violentamente desde atrás por un delincuente encapuchado, vestido completamente de negro y con guantes, que intentó reducirla físicamente.

La víctima opuso una tenaz resistencia y, en ese momento, ingresó un segundo ladrón vestido de manera similar, quien le colocó una gruesa cinta adhesiva en la boca e intentó maniatarla de las muñecas. Sin embargo, la mujer logró dejarse caer para accionar la alarma de su vivienda, ya que el pulsador estaba en el llavero que llevaba en la mano.

La fuerte resistencia de la víctima

La férrea resistencia de la mujer y el fuerte sonido de la alarma generaron desconcierto entre los delincuentes, que comenzaron a discutir entre ellos y finalmente escaparon del lugar.

La víctima quedó tirada en el piso, logró quitarse la cinta de la boca y tomó su teléfono celular para denunciar el hecho a la central de emergencias 911. Minutos después arribaron oficiales de la Comisaría 28ª y del Comando Radioeléctrico de la Costa. La mujer, aunque nerviosa, se encontraba lúcida y junto a los policías recorrió el perímetro de la vivienda, donde constataron que el tejido perimetral había sido vulnerado. Además, advirtieron que los delincuentes se habían llevado las llaves de la casa.

Los uniformados dialogaron con vecinos de la zona y verificaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, que podrían haber registrado tanto la llegada como la fuga de los ladrones.

Búsqueda y rastrillajes

Los oficiales de la Comisaría 28ª y del Comando Radioeléctrico de la Costa realizaron un intenso patrullaje por todo el sector en busca de los delincuentes, aunque hasta el momento no hubo detenidos.

La investigación continuó con la toma de testimonios a vecinos y el relevamiento de imágenes de las cámaras de seguridad privadas de la zona.

Peritajes criminalísticos

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y posteriormente al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó un informe sobre el estado de salud de la víctima, la identificación de testigos y el secuestro de imágenes de videovigilancia del sector.

Finalmente, dispuso la realización de los peritajes criminalísticos, que estuvieron a cargo de los agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

• LEER MÁS: Robaron mientras dormían: se llevaron dólares, pesos y electrónica de una vivienda de Colastiné Norte

Colastiné Norte entradera alarma vivienda
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