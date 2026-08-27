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Otro violento ataque contra un comercio: destrozaron la puerta de una heladería en pleno bulevar

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la madrugada en Trevi Gelato, sobre bulevar Pellegrini al 3.500. La Policía busca imágenes de cámaras de seguridad para identificar a los autores.

Juan Trento

Por Juan Trento

27 de agosto 2026 · 09:03hs
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El comercio

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El comercio, ubicado en Bulevar y 4 de Enero,  fue blanco de los delincuentes en las primeras horas de este jueves. 

Cerca de las 3 de la madrugada, sobre bulevar Pellegrini y 4 de Enero, oficiales de Cuerpos que patrullaban la zona advirtieron que el local comercial Trevi Gelato, dedicado al rubro heladería, tenía la puerta de acceso violentamente dañada. Los efectivos constataron que los cristales del comercio estaban completamente fracturados y que había numerosos fragmentos de vidrio esparcidos tanto en el interior del comercio como en el sector de ingreso.

Ante esta situación, los policías ingresaron al local y realizaron una inspección en procura de los posibles autores del hecho, aunque en una primera instancia no encontraron a ninguna persona en el interior.

Una modalidad de ataques que se repite en comercios de Santa Fe

Por la hora en que ocurrió el episodio, en plena madrugada de un día de semana, el escenario testimonial era acotado. La situación fue advertida de oficio por los propios policías durante un patrullaje, sin que hubiera denunciantes ni testigos presenciales en el lugar.

Los uniformados permanecieron en la zona y dieron aviso a los propietarios del comercio. Además, buscaron posibles testigos entre vecinos del barrio Mariano Comas y constataron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que podrían haber registrado imágenes de los responsables.

La investigación buscará establecer si, además de los daños, hubo sustracción de elementos del interior del local.

El segundo hecho con una modalidad similar en pocas horas

El episodio generó preocupación porque se trata del segundo ataque contra un comercio registrado con una modalidad similar en pocas horas.

El miércoles, UNO Santa Fe informó sobre el robo ocurrido durante la madrugada en la cafetería Dulce de Leche & Co., ubicada sobre calle 25 de Mayo al 3000, entre Suipacha y Crespo. En ese caso, delincuentes arrojaron pedazos de hormigón armado contra la vidriera, lograron destrozarla e ingresaron al local para cometer el robo.

Ahora, los investigadores intentan establecer si ambos hechos podrían estar relacionados y si fueron cometidos por los mismos delincuentes, teniendo en cuenta la cercanía temporal y la violenta modalidad utilizada para ingresar a los comercios.

Investigación y peritajes

Los policías informaron sobre lo ocurrido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que puso en conocimiento al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó identificar a todas las personas que pudieran aportar información como testigos, relevar las cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y secuestrar las imágenes que pudieran resultar de interés para la investigación.

También se dispuso la realización de los peritajes criminalísticos correspondientes, que estarán a cargo de especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

Por el momento, la calificación legal provisoria del hecho es daño, mientras continúa la investigación para determinar la identidad de los responsables y establecer si se produjo el robo de elementos del comercio.

• LEER MÁS: Rompieron el vidrio del frente de un comercio y robaron el dinero de las propinas en pleno macrocentro santafesino

comercio ataques heladería Bulevar
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