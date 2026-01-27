Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Newell's e Independiente chocan con urgencias en Rosario

La Lepra busca recuperarse tras su caída inicial y el Rojo quiere sostener lo bueno que mostró ante Estudiantes en Avellaneda.

Ovación

Por Ovación

27 de enero 2026 · 13:22hs
Newells e Independiente chocan con urgencias en Rosario

Newell’s Old Boys recibirá este martes a Independiente en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, desde las 22.15, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. El conjunto rosarino necesita levantar tras un debut con derrota, mientras que el Rojo intentará transformar en triunfo las buenas sensaciones que dejó su estreno.

Newell’s vs Independiente

El equipo dirigido por la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez cayó 2-1 frente a Talleres en Córdoba en un partido que marcó el debut de varios refuerzos. Entre ellos se destacaron Gabriel Arias, Matías Cóccaro y Walter Núñez, autor del único gol leproso. Pese al traspié, el cuerpo técnico rescató pasajes de buen funcionamiento en un plantel que todavía está en formación.

Para este compromiso, Newell’s no podrá contar con Bruno Cabrera, expulsado en la primera jornada. La intención será hacerse fuerte en Rosario y empezar a construir una identidad tras un 2025 irregular.

Del otro lado, Independiente igualó 1-1 con Estudiantes en Avellaneda. El equipo de Gustavo Quinteros se había puesto en ventaja con un gol de Luciano Cabral, pero dos acciones puntuales cambiaron el rumbo: el empate inmediato del Pincha al inicio del complemento y la expulsión de Santiago Montiel, que condicionó el cierre del encuentro.

Aun así, el Rojo mostró intensidad y pasajes de buen juego, señales alentadoras para un equipo que busca ser protagonista. En Rosario, la misión será sostener esa producción y corregir las desconcentraciones defensivas.

Formaciones probables:

Newell’s: Gabriel Arias; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Oscar Salomón, Martín Luciano; Luca Regiardo, Valentino Acuña, Facundo Guch; Michael Hoyos y Luciano Herrera. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Mateo Pérez Curci; Walter Mazzantti, Luciano Cabral, Matías Abaldo; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Dónde ver Newell’s vs Independiente en vivo

El encuentro se disputará en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, con arbitraje de Daniel Zamora y Sebastián Habib a cargo del VAR. La transmisión será por TNT Sports Premium.

