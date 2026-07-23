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Santa Fe: cayó preso un hombre investigado por veinte estafas con tarjetas de crédito en ocho meses

Pesquisas de Delitos Informáticos de la Policía de Investigaciones (PDI) concretaron un allanamiento en una vivienda de calle Quintana al 1100, en el barrio San Roque, y aprehendieron a un hombre, L. N. S., de 26 años, investigado como presunto autor de una serie de estafas cometidas mediante el uso indebido de tarjetas de crédito de terceros.

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de julio 2026 · 15:33hs
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Santa Fe: cayó preso un hombre investigado por veinte estafas con tarjetas de crédito en ocho meses

Santa Fe: cayó preso un hombre investigado por veinte estafas con tarjetas de crédito en ocho meses

En la jornada de este jueves, en la ciudad de Santa Fe, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) aprehendieron a un hombre de 26 años en el marco de una investigación por reiteradas y presuntas estafas vinculadas al uso indebido de tarjetas de crédito.

Los delitos fueron cometidos durante un período de ocho meses, comprendido entre noviembre de 2023 y julio de 2024.

Investigación

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada en septiembre de 2024 y permitió reconstruir una presunta maniobra fraudulenta relacionada con compras online de productos de perfumería realizadas mediante el uso no autorizado de datos personales y tarjetas de crédito de terceros.

Como resultado de las tareas investigativas, que incluyeron requerimientos de información a distintas empresas, entrevistas testimoniales y allanamientos realizados durante 2025, los pesquisas reunieron elementos que vincularon, de manera directa e indirecta, al investigado con al menos veinte hechos ocurridos entre noviembre de 2023 y julio de 2024.

Como consecuencia del trabajo policial desarrollado durante varios meses, la Justicia ordenó un allanamiento que fue concretado este jueves en una vivienda ubicada sobre calle Quintana al 1100, en el barrio San Roque de la capital provincial. Durante el procedimiento, los pesquisas aprehendieron a L. N. S., de 26 años.

Atribución delictiva

Los investigadores informaron sobre el resultado del allanamiento y la aprehensión del principal sospechoso a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez comunicó las novedades al fiscal Agustín María Nigro, del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario judicial ordenó que el aprehendido continuara privado de su libertad, fuera revisado por el médico policial, identificado y alojado en una dependencia policial, mientras que la calificación legal provisoria fue la de estafas reiteradas mediante el uso indebido de tarjetas de crédito.

Santa Fe preso estafa
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