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Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados para este miércoles 5 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé

5 de agosto 2026 · 07:12hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 5 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ

SANTA FE

• 8 a 9: Aristobulo del Valle, Ara Belgrano, San Martín y Gorriti

Despeje de Electroductos

• 8 a 10:

- Larrechea, Diagonal Obligado, Neuquén y Storni

Reemplazo de postes

- Hernandarias, Peñaloza, Doctor Zavalla y Boneo

Reemplazo de Postes

• 8 a 12:

- Quiroga, Almonacid, Doctor Zavalla y Dorrego

Mantenimiento

- Crespo, La Rioja, Paraguay y Chile

Reformas en Subestación

• 8:30 a 12:30: RN 168, RP1, Guinuanes y terraplén

Reemplazo de Conductores

• 10 a 12:

- Naciones Unidas, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero

Reemplazo de Conductores

- Corrientes, Estrada, Padre Quiroga y Monseñor Zazpe

Reemplazo de postes

SANTO TOMÉ

• 8 a 11. Laprade, Alberdi, Rivadavia y Saavedra

Reemplazo de postes

• 9 a 13: Solís, Derqui, avenida Luján y Azcuénaga

Reemplazo de conductores

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé
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