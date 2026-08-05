La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este miércoles 5 de agosto en SANTA FE y SANTO TOMÉ
Cortes programados por EPE para este miércoles
Cortes programados para este miércoles 5 de agosto en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé
SANTA FE
• 8 a 9: Aristobulo del Valle, Ara Belgrano, San Martín y Gorriti
Despeje de Electroductos
• 8 a 10:
- Larrechea, Diagonal Obligado, Neuquén y Storni
Reemplazo de postes
- Hernandarias, Peñaloza, Doctor Zavalla y Boneo
Reemplazo de Postes
• 8 a 12:
- Quiroga, Almonacid, Doctor Zavalla y Dorrego
Mantenimiento
- Crespo, La Rioja, Paraguay y Chile
Reformas en Subestación
• 8:30 a 12:30: RN 168, RP1, Guinuanes y terraplén
Reemplazo de Conductores
• 10 a 12:
- Naciones Unidas, Atilio Rosso, Las Piedras y Cristo Obrero
Reemplazo de Conductores
- Corrientes, Estrada, Padre Quiroga y Monseñor Zazpe
Reemplazo de postes
SANTO TOMÉ
• 8 a 11. Laprade, Alberdi, Rivadavia y Saavedra
Reemplazo de postes
• 9 a 13: Solís, Derqui, avenida Luján y Azcuénaga
Reemplazo de conductores
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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