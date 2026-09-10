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Puente Carretero: ya rigen los cortes y desvíos en el acceso desde Santa Fe hacia Santo Tomé

Desde este jueves 10 de septiembre rigen nuevos cambios en la circulación en el acceso al Puente Carretero entre Santa Fe y Santo Tomé. Todo o que tenés que saber.

10 de septiembre 2026 · 11:36hs
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Los nuevos cortes y desvíos en el Puente Carretero en el acceso desde Santa Fe. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

José Busiemi

Los nuevos cortes y desvíos en el Puente Carretero en el acceso desde Santa Fe. Foto: José Busiemi / UNO Santa Fe.

Desde este jueves 10 de septiembre rigen nuevos cambios en la circulación en el acceso al Puente Carretero, debido al avance de las obras del nuevo enlace vial entre Santa Fe y Santo Tomé. Los conductores deberán utilizar los desvíos establecidos y circular con máxima precaución en la zona.

En el marco de los trabajos sobre la Ruta Nacional 11, ya se encuentra habilitada la calzada recientemente reconstruida, por donde fue trasladado el tránsito para permitir el inicio de una nueva etapa de la obra, que contempla la demolición de la calzada existente.

De esta manera, el sector comprendido desde la zona del Automóvil Club hasta el cruce del cantero central funciona con doble sentido de circulación, con un carril habilitado para cada mano.

Cómo es la circulación hacia Santa Fe y Santo Tomé

Quienes circulen desde Santo Tomé hacia Santa Fe deberán utilizar la calzada norte, recientemente intervenida. Por ese mismo sector circularán, en sentido contrario, los vehículos que se dirijan desde Santa Fe hacia Santo Tomé.

Por este motivo, se solicita a los conductores prestar especial atención a la señalización y respetar la reducción de velocidad establecida en el sector de los trabajos.

También hay cambios para acceder a Circunvalación Sur

Los trabajos también provocaron modificaciones en los accesos a la Circunvalación Sur. La salida habitual hacia ese corredor permanece inhabilitada.

Los conductores que necesiten acceder a Circunvalación Sur deberán continuar por los desvíos señalizados y utilizar los rulos de enlace previstos para retomar posteriormente hacia ese sector.

Además, quienes circulen por Circunvalación en sentido norte-sur encontrarán cerrada la rampa habitual de ingreso a la ciudad de Santa Fe ubicada en esta zona.

En ese caso, deberán continuar por Circunvalación e ingresar a la ciudad a través de avenida 27 de Febrero.

Precaución al circular por el acceso al Puente Carretero

En toda el área se dispuso señalización preventiva, reducción de velocidad y elementos destinados a delimitar los carriles habilitados.

Desde los organismos responsables de la obra se solicita a quienes transiten por el sector hacerlo con máxima precaución, respetar las indicaciones y prestar atención a los cambios de circulación mientras continúan los trabajos para el nuevo enlace vial entre Santa Fe y Santo Tomé.

Los cortes y desvíos en el acceso al Puente Carretero permanecerán vigentes mientras avance esta etapa de la obra.

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