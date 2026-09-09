Cha Roga se coronó campeón del Regional del Litoral Femenino

El Regional del Litoral en su rama femenina quedó en manos de Cha Roga, luego del desarrollo de la tercera y última jornada en Santo Tomé

El Torneo Regional del Litoral de rugby femenino que organiza en conjunto la Unión Santafesina, la Unión Entrerriana y la Unión de Rugby de Rosario llegó a su fin con la disputa de la tercera fecha, última jornada, que se desarrolló en las instalaciones que Cha Roga Club posee en Santo Tomé , y cuyo título quedó nuevamente en la entidad cangreja.

Sin dudas, todo un premio al trabajo y la dedicación que las chicas le ponen desde hace muchos años, y que es una continuidad de aquellas visionarias como lo han sido Gisela Acuña y Gimena Acuña entre otras.

Este título no es sólo el resultado de tres fechas inolvidables desde lo deportivo. Es un nuevo capítulo en una historia que ya lleva 30 años de rugby femenino. El conjunto cangrejo lleva 15 títulos en el Regional del Litoral Femenino, 15 Nacionales de Clubes disputados que incluyen un subcampeonato nacional, tres copas de plata, una copa de bronce, siempre entre los mejores equipos del país.

En Santo Tomé se llevó a cabo la última fecha del certamen interuniones 2026.

Una nueva copa quedó en la entidad fundadora de la Unión Santafesina de Rugby y el próximo objetivo es el Nacional de Clubes. Es importante destacar el trabajo de todas las jugadoras de Cha Roga, entrenadores, preparadores físicos, kinesiólogos, manager, la comisión directiva y todas las personas que acompañaron el camino.

Cha Roga festejó en el Regional Femenino

En la tercera jornada jugada en Santo Tomé, Cha Roga Club derrotó a Alma Juniors de Esperanza por 27 a 0 bajo el arbitraje de Joaquín Zapata. Por su parte, Caranchos se impuso por walk over de Echagüe de Paraná que no se presentó a jugar al igual que el cruce frente a Old Resian de Rosario. Por otro lado, Mulitas Paysandú Rugby de Uruguay venció a Caranchos por 12 a 7 con el referato de Joaquín Zapata, y Old Resian de Rosario cayó frente a las chicas uruguayas por 15 a 14 con el control de Alfredo Fun.

En la segunda fecha disputada en las instalaciones del Atlético Echagüe Club de la ciudad de Paraná, Old Resian venció a Caranchos por 12 a 10, Cha Roga superó por 22 a 0 a Mulitas de Uruguay, Alma Juniors de Esperanza doblegó a Old Resian por 17 a 14, Cha Roga Club a Echagüe de Paraná por 14 a 10 y Caranchos de Rosario a Alma Juniors de Esperanza por 36 a 7.

En la primera jornada desarrollada en los Caranchos de Rosario en Fisherton, Echagüe de Paraná doblegó a Alma Juniors de Esperanza 27 a 0, Cha Roga Club venció a Caranchos 17 a 7, Mulitas de Uruguay derrotó a Alma Juniors de Esperanza por 12 a 5, Cha Roga Club a Old Resian de Rosario por 22 a 14 y Echagüe de Paraná a Mulitas por 12 a 0.

En el cruce que las consagró campeonas, Cha Roga venció a Alma Juniors de Esperanza.

Las posiciones quedaron de la siguiente manera: Cha Roga Club 23, Caranchos de Rosario y Mulitas de Paysandú 12, Old Resian de Rosario 11, Echagüe de Paraná 10 y Alma Juniors de Esperanza 5. Lo que sigue para el elenco Cangrejo es su participación en el habitual campeonato Nacional de Clubes de rugby femenino que está previsto para los días 2, 3 y 4 de octubre en la provincia de Córdoba.

El plantel de Cha Roga es el siguiente: Carolina Casal (c); Celeste Abba (subcapitán), Magalí Rodríguez (subcapitán), Triana Villordo, Fernanda Correa, Tamara Rojas, Cintia Peralta, Valentina Miranda Ledesma, Fiamma Mattei, Joana Arce, Tatiana Youskowic, Oriana Bernardi, Micaela Gutiérrez, Macarena Bello, Nerina Villa, Martina Walburg, Ianela Macaine, Valentina Duarte y Victoria Rojas. El staff está conformado por: José Jacquat, Miguel Ruppel, Diego Villamayor y Cristian Mattei (entrenadores); Gangli Imanol (preparador físico); Leticia Bravin (kinesióloga), Valeria Devoto (manager).