Uno Santa Fe | Santa Fe | Caranchos

Rescataron un carancho herido cerca del peaje de Santo Tomé y activaron el protocolo para su recuperación

El ave presentaba una lesión en una de sus alas y fue asistida por efectivos de la Policía Ecológica. Tras el operativo, quedó bajo la intervención del área de Fauna para recibir atención veterinaria y evaluar su posible reinserción en el ambiente natural.

23 de julio 2026 · 21:10hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Rescate de ave: Efectivos de la Policía Ecológica asistieron a un carancho herido en un ala.

Rescate de ave: Efectivos de la Policía Ecológica asistieron a un carancho herido en un ala.

Un ejemplar de carancho que presentaba una lesión en una de sus alas fue rescatado este miércoles en las inmediaciones del peaje de Santo Tomé por efectivos de la Policía Ecológica de la Unidad Regional I. El ave fue puesta a resguardo tras un operativo coordinado con autoridades vinculadas a la protección de la fauna silvestre.

Operativo de rescate

El procedimiento se desarrolló durante la mañana con la participación de Germán Acosta, responsable del área correspondiente de la Municipalidad de Coronda, quien hizo entrega del animal a los agentes para que pudiera iniciarse el protocolo de asistencia.

Una vez bajo custodia de la Policía Ecológica, el ejemplar fue derivado al área de Fauna, donde especialistas evaluarán el alcance de la lesión y definirán el tratamiento necesario para su recuperación.

LEER MÁS: En un control realizado por Gendarmería en la ruta nacional 34 secuestro aves y tortugas, traídas desde el norte para vender en Buenos Aires

Atención y posible reinserción

Desde la fuerza indicaron que el objetivo de estas intervenciones es garantizar la atención veterinaria de los animales silvestres que resultan heridos y, una vez recuperados, favorecer su reinserción en el ambiente natural siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.

Además, recordaron a la comunidad la importancia de dar aviso a las autoridades cuando se detecten ejemplares de fauna silvestre en situación de riesgo o con lesiones, ya que una intervención temprana resulta clave para aumentar las posibilidades de recuperación y evitar mayores daños.

Caranchos Santo Tomé peaje rescate
Noticias relacionadas
Aumentaron los casos de tuberculosis en Santa Fe 

Crecen los casos de tuberculosis en Santa Fe: cuándo hay que sospechar de la enferdad y consultar a un médico

Apareció sano y salvo Nicolás Ezcurra, el joven de 23 años que era buscado intensamente en Arroyo Leyes

Apareció sano y salvo Nicolás Ezcurra, el joven de 23 años que era buscado intensamente en Arroyo Leyes

Los damnificados por la Mutual Libertad de Nelson exigen avances en la investigación judicial.

Fraude millonario en la mutual de Nelson: pasaron 70 días, no hay imputados y los ahorristas preparan una marcha

El Niño ya se evidencia en distintas regiones del país: cuándo se espera que se intensifique en Santa Fe

El Niño ya se evidencia en distintas regiones del país: cuándo se espera que se intensifique en Santa Fe

Lo último

En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Último Momento
En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

En un partidazo, Argentinos Juniors consiguió un agónico triunfo ante Sarmiento

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Belgrano derrotó a Rosario Central y empezó la defensa del título con el pie derecho

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Paritaria docente en Santa Fe: Amsafé y Sadop definen si rechazan la oferta del Gobierno y activan paros

Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina: El privilegio más grande

Nicolás Otamendi se despidió de la Selección Argentina: "El privilegio más grande"

Violento vuelco en avenida de la Constitución: una camioneta chocó contra el guardarraíl y rescataron a un joven malherido

Violento vuelco en avenida de la Constitución: una camioneta chocó contra el guardarraíl y rescataron a un joven malherido

Ovación
Mientras Colón espera el fallo de FIFA, Neris vuelve a Uruguay: Quiero estar con mi familia

Mientras Colón espera el fallo de FIFA, Neris vuelve a Uruguay: "Quiero estar con mi familia"

Unión sigue inhibido y Luis Spahn habló sobre la situación que atraviesa el club

Unión sigue inhibido y Luis Spahn habló sobre la situación que atraviesa el club

Unión oficializó la llegada de Juan de Dios Pintado

Unión oficializó la llegada de Juan de Dios Pintado

Juegos Suramericanos 2026: dos Leonas visitaron las obras en el CARD

Juegos Suramericanos 2026: dos Leonas visitaron las obras en el CARD

Rosario presentó su candidatura para los Panamericanos Juniors 2029

Rosario presentó su candidatura para los Panamericanos Juniors 2029

Policiales
Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Aprehenden a delincuentes con un arma de grueso calibre en la costa santafesina: le secuestraron un revólver .357 Magnum

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en Bº Centenario: asesinaron a un hombre a balazos mientras manejaba su auto y viajaba con un amigo

Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

Homicidio en barrio Las Flores: la necropsia confirmó que Gianluca Serorena murió por las heridas de bala

Escenario
Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

El Invernal promete tres días imperdibles: referentes de la cocina y del rock nacional llegan a Santa Fe

Baruyos de una noche: el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

"Baruyos de una noche": el tango será protagonista en el Teatro Luz y Fuerza

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Avalancha llega a Tribus con un homenaje fiel y potente a Héroes del Silencio

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición

Se viene la fiesta de la Pachamama y la Caña con Ruda en su 9.ª edición