Rescataron un carancho herido cerca del peaje de Santo Tomé y activaron el protocolo para su recuperación

El ave presentaba una lesión en una de sus alas y fue asistida por efectivos de la Policía Ecológica. Tras el operativo, quedó bajo la intervención del área de Fauna para recibir atención veterinaria y evaluar su posible reinserción en el ambiente natural.

Rescate de ave: Efectivos de la Policía Ecológica asistieron a un carancho herido en un ala.

Un ejemplar de carancho que presentaba una lesión en una de sus alas fue rescatado este miércoles en las inmediaciones del peaje de Santo Tomé por efectivos de la Policía Ecológica de la Unidad Regional I. El ave fue puesta a resguardo tras un operativo coordinado con autoridades vinculadas a la protección de la fauna silvestre.

El procedimiento se desarrolló durante la mañana con la participación de Germán Acosta, responsable del área correspondiente de la Municipalidad de Coronda, quien hizo entrega del animal a los agentes para que pudiera iniciarse el protocolo de asistencia.

Una vez bajo custodia de la Policía Ecológica, el ejemplar fue derivado al área de Fauna, donde especialistas evaluarán el alcance de la lesión y definirán el tratamiento necesario para su recuperación.

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Atención y posible reinserción

Desde la fuerza indicaron que el objetivo de estas intervenciones es garantizar la atención veterinaria de los animales silvestres que resultan heridos y, una vez recuperados, favorecer su reinserción en el ambiente natural siempre que las condiciones sanitarias lo permitan.

Además, recordaron a la comunidad la importancia de dar aviso a las autoridades cuando se detecten ejemplares de fauna silvestre en situación de riesgo o con lesiones, ya que una intervención temprana resulta clave para aumentar las posibilidades de recuperación y evitar mayores daños.