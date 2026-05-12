Un avión fue secuestrado en una zona rural de Villa Eloísa, en Santa Fe, en lo que se presume que fue un vuelo para descargar cocaína. Gendarmería Nacional, que hacía tareas de vigilancia, persiguió a dos vehículos que aguardaban la droga y se dieron a la fuga. Los dos rodados fueron incautados, al menos uno de ellos prendido fuego.
Un avión secuestrado, vehículos quemados y un gendarme herido en un operativo en el sur provincial
El operativo de Gendarmería Nacional tuvo lugar en la tarde de este martes. Dos vehículos, que aparentemente esperaban la droga, se dieron a la fuga. Uno de ellos fue prendido fuego. Durante el intento de fuga atropellaron a un gendarme
12 de mayo 2026 · 15:23hs
Como consecuencia del operativo, un gendarme fue atropellado en inmediaciones de la ruta 178 por uno de los vehículos que se dio a la fuga y fue derivado al hospital de Cañada de Gómez, en principio fuera de peligro.
Además de Villa Eloísa, se montó un amplio operativo en toda la región llegando también a Armstrong, Tortugas, Bustinza y Cruz Alta.
AMPLIAREMOS...