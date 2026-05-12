Un avión secuestrado, vehículos quemados y un gendarme herido en un operativo en el sur provincial

El operativo de Gendarmería Nacional tuvo lugar en la tarde de este martes. Dos vehículos, que aparentemente esperaban la droga, se dieron a la fuga. Uno de ellos fue prendido fuego. Durante el intento de fuga atropellaron a un gendarme

Un avión fue secuestrado en una zona rural de Villa Eloísa, en Santa Fe, en lo que se presume que fue un vuelo para descargar cocaína. Gendarmería Nacional, que hacía tareas de vigilancia, persiguió a dos vehículos que aguardaban la droga y se dieron a la fuga. Los dos rodados fueron incautados, al menos uno de ellos prendido fuego.