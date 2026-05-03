Este fin de semana tras una investigación por venta de drogas aprehendieron a una mujer de 60 años, le secuestraron cocaína, dinero y elementos probatorios

Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero

Este fin de semana en la ciudad de Sunchales, como remate de una investigación , pesquisas de Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones PDI de la provincia de Santa Fe detuvieron a una mujer de 60 años dedicada a la venta de drogas .

El allanamiento fue en Avenida Moreno al 500 , e intervinieron investigadores de la División Microtráfico Distrito Sunchales , con la colaboración de la PDI Rafaela y el Grupo de Operaciones Tácticas GOT , bajo directivas de la fiscal Analía Abreu , del Ministerio Público de la Acusación.

Como resultado, fue detenida una mujer, M. I. B. (60), quien fue imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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Elementos probatorios incriminantes

Durante el allanamiento, los pesquisas secuestraron cocaína fraccionada en envoltorios acondicionados para venta y consumo, dinero por un total de 222.060 pesos, un teléfono celular y distintos elementos utilizados para la conversión en dosis de la sustancia.

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Ley de microtráfico N.º 14.239

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del allanamiento, la aprehensión de la principal investigada, el secuestro de estupefacientes a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, y estos hicieron lo propio con la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Analía Abreu, que ordenó que la mujer siga privada de su libertad, que sea identificada y que se le forme causa como infractora de la ley provincial de Microtráfico de Santa Fe N.° 14.239.