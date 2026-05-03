Uno Santa Fe | Policiales | Sunchales

Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero

Este fin de semana tras una investigación por venta de drogas aprehendieron a una mujer de 60 años, le secuestraron cocaína, dinero y elementos probatorios

Juan Trento

Por Juan Trento

3 de mayo 2026 · 11:15hs
Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero

Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero
Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero

Este fin de semana en la ciudad de Sunchales, como remate de una investigación, pesquisas de Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones PDI de la provincia de Santa Fe detuvieron a una mujer de 60 años dedicada a la venta de drogas.

El allanamiento fue en Avenida Moreno al 500, e intervinieron investigadores de la División Microtráfico Distrito Sunchales, con la colaboración de la PDI Rafaela y el Grupo de Operaciones Tácticas GOT, bajo directivas de la fiscal Analía Abreu, del Ministerio Público de la Acusación.

Como resultado, fue detenida una mujer, M. I. B. (60), quien fue imputada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

procedimiento

Elementos probatorios incriminantes

Durante el allanamiento, los pesquisas secuestraron cocaína fraccionada en envoltorios acondicionados para venta y consumo, dinero por un total de 222.060 pesos, un teléfono celular y distintos elementos utilizados para la conversión en dosis de la sustancia.

Sunchales mujer drogas policía2

Ley de microtráfico N.º 14.239

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del allanamiento, la aprehensión de la principal investigada, el secuestro de estupefacientes a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI, y estos hicieron lo propio con la fiscal del Ministerio Público de la Acusación, Analía Abreu, que ordenó que la mujer siga privada de su libertad, que sea identificada y que se le forme causa como infractora de la ley provincial de Microtráfico de Santa Fe N.° 14.239.

Sunchales drogas cocaína
Noticias relacionadas
La Policía Federal detuvo a 17 personas por estafas digitales en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires

La Policía Federal detuvo a 17 personas por estafas digitales en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires

El lugar en donde sucedieron los hechos

Investigan un ataque con sustancia tóxica a un estudiante de cine en barrio Sur de Santa Fe

buscan al hombre que dejo un proyectil y amenazo al presidente del mercado de abasto, leandro monjo

Buscan al hombre que dejó un proyectil y amenazó al presidente del Mercado de Abasto, Leandro Monjo

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Lo último

Deuda de los hogares: por qué los bancos y las fintech se pelean por una torta cada vez más chica

Deuda de los hogares: por qué los bancos y las fintech se pelean por una torta cada vez más chica

Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero

Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero

El notable retroceso que experimentó Unión en la segunda parte del Apertura

El notable retroceso que experimentó Unión en la segunda parte del Apertura

Último Momento
Deuda de los hogares: por qué los bancos y las fintech se pelean por una torta cada vez más chica

Deuda de los hogares: por qué los bancos y las fintech se pelean por una torta cada vez más chica

Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero

Sunchales: la policía detuvo a una vendedora de drogas en B° Alberdi y secuestraron cocaína y dinero

El notable retroceso que experimentó Unión en la segunda parte del Apertura

El notable retroceso que experimentó Unión en la segunda parte del Apertura

Alerta en Sauce Viejo: los despidos en el SMN ya afectan la seguridad de los vuelos

Alerta en Sauce Viejo: los despidos en el SMN ya afectan la seguridad de los vuelos

Santa Fe posee 2.700 kilómetros de rutas nacionales, 53% en mal estado: ya hubo 34 muertos en 2026

Santa Fe posee 2.700 kilómetros de rutas nacionales, 53% en mal estado: ya hubo 34 muertos en 2026

Ovación
CRAI y Santa Fe Rugby festejaron en el Top 10 del Regional del Litoral

CRAI y Santa Fe Rugby festejaron en el Top 10 del Regional del Litoral

La Perla ganó en Sauce Viejo y es el único líder del José Luis Burtovoy

La Perla ganó en Sauce Viejo y es el único líder del José Luis Burtovoy

Santa Fe FC empató pero conservó la punta del ascenso liguista

Santa Fe FC empató pero conservó la punta del ascenso liguista

La esperanza de Mauro Pittón en Unión: Ojalá el fútbol nos pague con la clasificación

La esperanza de Mauro Pittón en Unión: "Ojalá el fútbol nos pague con la clasificación"

Tarragona no resigna en Unión: Hay que esperar con fe y ojalá se den los resultados

Tarragona no resigna en Unión: "Hay que esperar con fe y ojalá se den los resultados"

Policiales
Detuvieron a otro integrante de la banda Los Puchinga por privación ilegítima de la libertad

Detuvieron a otro integrante de la banda "Los Puchinga" por privación ilegítima de la libertad

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Del templo al casino: detuvieron al presunto ladrón de los 3 millones de la Catedral de Venado Tuerto

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Alumnos de una escuela de Rafaela hallaron tres cartuchos y notas amenazantes a la salida de clases

Escenario
Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Las Pastillas del Abuelo regresa a Santa Fe

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

Harlem Shows devuelve al Hierlam XL al centro de la escena en Paraná

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

El Invernal 2026: el festival se proyecta con identidad local y nuevas experiencias

Estrenaron el videoclip Carta abierta al río Salado con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Estrenaron el videoclip "Carta abierta al río Salado" con Gabriela Roldán y Yuyo Gonzalo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo

Recta final: el Festival Tribus entre en su cuenta regresiva y se agotan las preventas para el 1 y 2 de mayo