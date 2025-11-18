Secuestraron un auto y 90.300 dólares de un millonario robo ocurrido en Esperanza a principio de mes

Los pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI Región I detuvieron a un hombre el viernes en Santa Fe, le incautaron un auto y $10.000.000 que se suma a lo secuestrado este lunes

Este lunes y como corolario de una investigación sobre un robo millonario perpetrado el 2 de noviembre en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias, pesquisas de la Policía de Investigaciones PDI Región I, localizaron y abrieron un vehículo que estaba estacionado en una cochera de calle 4 de Enero al 3000 , entre Suipacha y Crespo en el macrocentro santafesino, y con la presencia de testigos, secuestraron del baúl nueve fajos de 10.000 dólares cada uno, lo que dio un total de 90.300 dólares y además quedó incautado el automóvil Toyota modelo Corolla.

El primer paso investigativo en el esclarecimiento del millonario robo, fue la aprehensión el viernes de un hombre en calle 9 de Julio al 2000 de la ciudad de Santa Fe, identificado como F. C. de 30 años, al que le secuestraron la suma de $10.000.000 y un automóvil Chevrolet. Además se llevaron adelante otros cuatro allanamientos, uno en la ciudad de Esperanza, y otros tres en la ciudad de Helvecia, cabecera del departamento Garay. La investigación aún no esta concluida

El hombre esta acusado de ser el autor de un hecho ocurrido en la ciudad de Esperanza

Cadena de custodia

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del hallazgo del segundo vehículo, que también quedó secuestrado como el hallazgo de los 90 mil 300 dólares que estaban escondidos en el baúl y que se acumula al hombre aprehendido F. C. de 30 años y el primer auto incautado junto a los diez millones de pesos a la Jefatura de la Policía de Investigaciones PDI Región I, y éstos hicieron lo propio con la fiscal Natalia Giordano que ordenó que tanto el vehículo como el dinero siguieran secuestrados disponiendo una férrea cadena de custodia policial.

