Caos y saqueos en Laguna Paiva: un camión con pollos congelados volcó y fue abordado por más de 300 vecinos

Un accidente de tránsito en el ingreso oeste de la ciudad de Laguna Paiva, se convirtió en un violento acto de rapiña. Más de 300 personas se concentraron en la Ruta 4 y robaron 48 pallets de mercadería de la empresa Las Camelias, generando una pérdida millonaria.

Un grave siniestro vial ocurrido durante la madrugada de este domingo en Laguna Paiva , en plena tormenta y lluvias en la región, derivó en un masivo y caótico saqueo. El hecho se registró sobre la Ruta Provincial 4, a metros del cruce con la Ruta 2, en el ingreso oeste a la ciudad.

El conductor de un camión Volkswagen con acoplado que transportaba una carga de pollos congelados de la empresa Las Camelias, por motivos que se están investigando, perdió el control del vehículo, que terminó volcando de costado en la banquina.

De accidente a saqueos incontrolables

El personal del 103 de Laguna Paiva acudió de inmediato para asistir al chofer, quien afortunadamente solo sufrió heridas leves. Sin embargo, la situación escaló rápidamente.

Minutos antes de la 1 de la mañana, y a pesar de la presencia inicial de las autoridades, más de 300 vecinos de la zona se congregaron alrededor del camión siniestrado.

En una escena de gran tensión, la multitud se abalanzó sobre el acoplado volcado y, en cuestión de minutos, desvalijaron por completo la carga. Los vecinos saquearon los 48 pallets de pollos congelados, dejando una pérdida económica para la empresa Las Camelias que se estima en 2 millones de pesos.

La concentración masiva de personas y la magnitud de la rapiña superaron la capacidad de contención inicial, transformando un accidente de tránsito en un grave episodio de inseguridad y desorden en el acceso a Laguna Paiva.