Cuál es el estado de salud de la nena atacada por un pitbull en barrio Los Hornos

La niña de 8 años sufrió la mordedura del perro en su cara cuando estaba en la casa de una vecina. Sus padres finalmente hicieron la denuncia de lo sucedido

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de noviembre 2025 · 09:27hs
La niña de 8 años sufrió la mordedura en su rostro cuando jugaba con el animal en la casa de una amiguita

Este domingo por la noche, los padres de la niña atacada por un pitbull en barrio Los Hornos finalmente realizaron la denuncia policial por el violento episodio ocurrido el sábado. La menor, de apenas ocho años, continúa internada en el hospital de niños Orlando Alassia, donde fue sometida a una cirugía reconstructiva debido a las graves heridas en el rostro

El parte médico indica que la menor recibió 12 puntos de sutura en el párpado superior izquierdo, además de otras reparaciones en la misma zona. Este lunes será sometida a estudios oftalmológicos para evaluar el estado del globo ocular, que todavía no pudo ser determinado.

El ataque

El hecho sucedió el sábado, pasadas las 21, en una vivienda ubicada sobre Dr. Zavalla al 5900. La nena había ido a visitar a su padre cuando unas vecinas la invitaron a jugar. En ese momento, el perro pitbull de la familia vecina, que estaba suelto en el patio, reaccionó de forma violenta cuando la menor intentó acariciarlo y la mordió en el rostro.

Los gritos desesperados de la pequeña alertaron a los presentes, que rápidamente intervinieron para separarla del animal. Sin embargo, las lesiones ya eran profundas y visibles.

La niña fue trasladada de urgencia al hospital Iturraspe, donde recibió las primeras curaciones, y luego derivada en ambulancia al hospital de niños Alassia. Allí fue estabilizada, sometida a estudios y, debido a la gravedad del caso, los profesionales decidieron adelantar la cirugía reconstructiva que estaba prevista para los próximos días.

La denuncia y la intervención policial

Recién este domingo por la noche, una partida policial de la Comisaría 9° y de la Estación Policial Centro (EPC) se presentó en el hospital para dialogar con la niña y con sus padres, quienes no habían podido radicar la denuncia antes por la gravedad de la situación.

Los oficiales comunicaron lo sucedido a la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia, quien ordenó que los progenitores instaran la acción penal por las lesiones sufridas por su hija. También dispuso que se identifique a los dueños del perro pitbull y que se les forme causa por lesiones culposas, además de solicitar la intervención del médico policial para evaluar el estado de la menor.

