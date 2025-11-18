Uno Santa Fe | Ovación | Unión

Seigorman: "Todo lo que Unión logró afuera hay que ratificarlo de local"

Maximiliano Seigorman derrochó confianza de cara a lo que se viene para Unión, que será recibir a Peñarol en el Ángel Malvicino.

18 de noviembre 2025 · 13:01hs
Unión afrontará este miércoles un compromiso de alto nivel cuando se mida ante Peñarol de Mar del Plata en el estadio Ángel Malvicino, buscando consolidar su idea de juego y aprovechar el apoyo de su gente. No será un duelo más para el Tatengue: enfrente estará uno de los equipos más en forma del torneo, que llegará con una racha que impone respeto.

La confianza de Maximiliano Seigorman en Unión

El conjunto marplatense, conocido como el “Milrayitas”, aterrizará en Santa Fe luego de sumar su sexta victoria consecutiva, tras superar como visitante a Platense. Ese impulso convierte el choque en un examen de exigencia máxima para los dirigidos por Maximiliano Seigorman, que buscan dar un salto de consistencia en una etapa clave de la Liga.

Pese al desafío, el entrenador tatengue se mostró sereno y confiado en el proceso.

“El equipo ha jugado muy buen nivel y también hay partidos donde no hemos logrado el nivel que esperamos. Creo que la mayoría de los equipos está en la búsqueda de esa regularidad que te dé solidez”, explicó. Y puntualizó en la importancia de hacerse respetar como local: “Para nosotros es muy importante en casa poder hacerlo de manera sólida y fuerte, y eso buscamos en el próximo partido”.

Desde el inicio de la temporada, Unión se fijó como meta prioritaria sostenerse en el Malvicino, pero también elevar su rendimiento fuera de Santa Fe. “Lo mismo que busca Unión es lo que buscan todos: hacerse fuerte de local. Para esta temporada teníamos ese objetivo. En los partidos de visitante queremos ser mucho más competitivos, ya que son partidos que después te ponen en situaciones de privilegio”, subrayó Seigorman. Aunque dejó en claro el orden de prioridades: “Todo eso que conseguís afuera lo tenés que lograr ratificar de local”.

Sobre el rival, no escatimó en elogios: “Peñarol está acostumbrado a las cosas importantes y tiene un gran equipo. En los últimos partidos ha logrado ganar una serie de juegos importantes”, analizó. Sin embargo, fue claro respecto del camino a seguir: “Nosotros tenemos que pensar en Unión, no salirnos de nuestro plan, que es lo más importante, y a partir de ahí tratar de quedarnos con la victoria”.

Con un adversario lanzado y un presente que lo obliga a validarse, Unión intentará hacerse fuerte ante su gente y ponerle freno a un Peñarol encendido. Se espera un duelo intenso, estratégico y con dos equipos decididos a sostener su momento en una Liga que no da margen para titubeos.

