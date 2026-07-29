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Seis aprehendidos tras una violenta pelea entre familias en barrio Cabal: secuestraron un revólver calibre 38

Los vecinos alertaron al 911 tras escuchar disparos, amenazas y destrozos. El enfrentamiento ocurrió en Obispo Boneo al 5600. La Policía aprehendió a seis personas y secuestró un revólver calibre .38 con tres cartuchos

Juan Trento

Por Juan Trento

29 de julio 2026 · 12:02hs
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Los detenidos por el enfrentamiento familiar en barrio Cabal

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Los detenidos por el enfrentamiento familiar en barrio Cabal

Seis personas fueron aprehendidas este martes por la tarde tras un violento enfrentamiento entre dos familias en barrio Cabal, en el norte de la ciudad de Santa Fe. Durante el operativo, la Policía secuestró un revólver calibre .38 cargado y dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El episodio ocurrió en calle Obispo Boneo al 5600, donde los vecinos denunciaron a la Central de Emergencias 911 que se escuchaban gritos, amenazas, disparos de arma de fuego y roturas de distintos bienes como consecuencia de una pelea entre integrantes de dos familias enfrentadas desde hace tiempo por conflictos de convivencia.

A partir de los llamados de emergencia, efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar y constataron el enfrentamiento, que culminó con la aprehensión de seis personas.

El arma secuestrada

El arma secuestrada

Una mujer denunció amenazas con un arma de fuego

Una de las víctimas, una mujer de 53 años que vive en la misma cuadra, denunció ante los policías que fue amenazada con un arma de fuego durante la disputa vecinal, en un hecho que además provocó daños materiales.

Los uniformados aprehendieron a los seis involucrados, dos mujeres y cuatro hombres, de entre 28 y 63 años, todos domiciliados en la zona. Durante el procedimiento secuestraron un revólver calibre .38 que contenía tres cartuchos en su interior.

La investigación quedó a cargo del MPA

El procedimiento fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que dio intervención al fiscal de Flagrancia de turno del Ministerio Público de la Acusación.

El fiscal dispuso que los seis aprehendidos permanezcan privados de su libertad mientras se realizan las diligencias de rigor, entre ellas la identificación de testigos, el relevamiento de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona y los peritajes criminalísticos que estarán a cargo de los especialistas del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

En forma provisoria, la causa fue caratulada por los delitos de amenazas calificadas con arma de fuego, abuso de arma y daños.

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familias enfrentamiento Barrio Cabal
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