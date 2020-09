Tras una reunión de poco mas de una hora con la jefa de Policía de Santa Fe, Emilce Chimenti, los manifestantes que acampan frente a Jefatura decidieron que continuaran con su protesta por mejoras salariales. “Nos vamos a quedar acá (frente a Jefatura) hasta que se asegure que tendremos una mesa de diálogo con el ministro Marcelo Sain, la jefe de Policía y todo las personas que sean convenientes”, explicó uno de los abogados y voceros de los manifestantes.

“Mientras tanto se mantiene la medida y los patrulleros no van a salir de Jefatura hasta que no se nos confirme la mesa de diálogo”, indicó el letrado. Además los abogados dejaron en claro el malestar que existe entre los familiares de vigilantes, policías retirados y activos a partir de los dichos del ministro Sain, quien los trató de “cachivaches”.

Uno de los voceros dijo: “El ministro hizo una oferta salarial que fue ofensiva para todos los que estamos acá. Además, lejos de apaciguar, trató de «cachivaches» a personas que a la institución policial le han dedicado más de 30 años de servicios. No es razonable que el ministro nos trate así”, indicó el portavoz de la “familia azul, como se autodefinen los manifestantes.

Fueron cinco los representantes del núcleo de policías retirados y jubilados que realizan la protesta frente a la sede de la Unidad Regional II que ingfresaron a la reunión con Chimenti, con el objetivo de encontrar respuestas a los reclamos por mejoras salariales y otras reivindicaciones.

Un comisario retirado, que se identificó como Sebastián Puglisi, dijo que la jefa de Policía "es una muy buena compañera y bajó, con muy buenos modos, y pidió hablar con algunos representantes y con los abogados para tratar de solucionar este conflicto".

Esta mañana, la propia jefa de Policía dijo en declaraciones al programa El primero de la mañana, de LT8, que el servicio policial en la ciudad estaba cubierto y se cumplía "normalmente". En la oportunidad, Chimenti les pidió a los manifestantes que depusieran su actitud, ya que no solo bloqueaban la salida de patrulleros y vehículos de la Jefatura sino que habían cortadon calle Ovido Lagos.

Los policías retirados y jubilados, en su gran mayoría, que llevan adelante la protesta, son representados por los abogados Gabriel Sarla y Nair Moreno. Este jueves a la mañana, en diálogo con LT8, el letrado explicó que en el petitorio que presentaron los policías "básicamente se pueden cumplir tranquilamente todos los puntos presentados. Se está pidiendo un incremento salarial que no sea en base a bonos, que lo que hace es dividir a la fuerza, se está pidiendo que no se sancione al personal activo que se acercó a apoyar la medida, un incremento de la asignación por hijo, la entrega de vivienda prometidas que no se han sido entregadas y algunas cuestiones relacionadas con las prestaciones de la obra social Iapos".

Minutos antes de la reunión, la jefa de la Policía santafesina había señalado que estaba en diálogo permanente "con la gente que está en la calle. Incluso estuve hasta las 5 de la mañana hablando con ellos y en minutos estaré en contacto otra vez para destrabar esta situación". Del encuentro pueden surgir novedades importantes.

En tanto, en la ciudad de Santa Fe policía retirados y familiares de muchos efectivos en actividad replicaban frente a la sede del Ministerio de Seguridad el reclamo que se realiza frente a la sede de la UR II.

Ayer, el ministro de Seguridad trató de dar respuesta al reclamo de “la familia azul” concentrada en la puerta de la Unidad Regional II en demanda de una mejora salarial y al petitorio que los gremios no reconocidos de la fuerza, Apropol y Utrapol, habían elevado al gobernador Omar Perotti horas antes. Sin embargo, la promesa de una recomposición que elevaría el sueldo inicial a la fuerza a unos 40 mil pesos no conformó a los concentrados en Ovidio Lagos al 5200, quienes montaron un campamento para pasar la noche a la espera de una propuesta superadora.

El acuerdo contempla bonos no remunerativos pagados en tres tramos de entre 4.000 y 8.500 pesos según la categoría salarial a pagarse desde agosto a noviembre inclusive. En ese sentido, el ministro explicó que esa recomposición se aplicará a la totalidad del personal priorizando a los grados policiales más bajos y en especial a los empleados que cumplen funciones operativas (de calle), a los que asignará además una suma fija de 7 mil pesos y una tarjeta alimentaria que alcanzará a 15.800 efectivos. También anunció que aumentará un 30% por ciento el valor de las horas extras (OSPE).