Santa Fe se prepara para los Juegos Sudamericanos con obras: renovarán el Parque Garay y transformarán el acceso por Perón e Iturraspe

El gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti firman un convenio por $4.350 millones para ejecutar las dos intervenciones estratégicas en la capital provincial

La ciudad de Santa Fe dará un paso importante en materia de infraestructura urbana con la firma de un convenio entre el gobernador Maximiliano Pullaro y el intendente Juan Pablo Poletti , que permitirá concretar dos obras estratégicas en el marco de los XIII Juegos Suramericanos 2026 .

La iniciativa contempla una inversión provincial de 4.350 millones de pesos destinada a la puesta en valor del Parque Garay y a la transformación del acceso oeste de la ciudad , dos intervenciones que buscan mejorar espacios públicos, fortalecer la movilidad urbana y dejar un legado permanente para los santafesinos.

parque juan de garay obras 1 Las obras para renovar el Parque Garay gentileza

parque juan de garay obras 2 Las obras para renovar el Parque Garay gentileza

parque juan de garay obras 3 Las obras para renovar el Parque Garay gentileza

Parque Garay: renovación integral de uno de los espacios públicos más emblemáticos

La obra más importante será la recuperación integral del Parque Garay, que demandará una inversión estimada de 3.850 millones de pesos. El proyecto se desarrollará en cinco sectores estratégicos: la pileta recreativa, el Parque de los Niños, la pista de ciclismo, el Instituto Municipal de Salud Animal (Imusa) y el Jardín Japonés.

Uno de los cambios más significativos será la reconversión de la tradicional pileta de 75 metros de diámetro, que pasará a funcionar como una plataforma multipropósito para actividades durante todo el año, más allá de la temporada de verano.

Además, en el Parque de los Niños se renovarán los juegos infantiles, se incorporarán estructuras recreativas de gran escala y se pondrá en valor el anfiteatro. También se realizarán mejoras en las sendas peatonales para optimizar la circulación de los visitantes.

Por otra parte, se ejecutará el reasfaltado de la pista de ciclismo "Clodomiro Cortoni", el bacheo de calles internas, la ampliación del Imusa con nuevos espacios de atención y la recuperación del Jardín Japonés del Litoral.

acceso peron e iturraspe 1 Una de las obras es la renovación del acceso oeste, en la intersección de Perón e Iturraspe gentileza

acceso peron e iturraspe 2 Una de las obras es la renovación del acceso oeste, en la intersección de Perón e Iturraspe gentileza

Mejorarán el acceso oeste a Santa Fe por Iturraspe y avenida Perón

El convenio también incluye una inversión de 1.500 millones de pesos para la remodelación del Acceso Oeste a Santa Fe, en el tramo que conecta el final de la Autopista Rosario-Santa Fe con calle Iturraspe, entre avenida Presidente Perón y López y Planes.

La intervención abarcará aproximadamente 1.500 metros y se desarrollará en dos etapas.

La primera fase tendrá un plazo estimado de tres meses y comprenderá el sector ubicado entre la autopista y el inicio de calle Iturraspe. Allí se ejecutarán mejoras en espacios públicos, incluyendo las plazas Mandela, de la Mujer y el Jardín Municipal, además de trabajos vinculados a la movilidad urbana, señalización, forestación y colocación de nuevo mobiliario.

La segunda etapa se extenderá durante seis meses y abarcará el tramo de calle Iturraspe entre las avenidas Perón y López y Planes. Los trabajos incluirán repavimentación asfáltica, construcción de una bicisenda, adecuación de cruces peatonales, incorporación de áreas verdes, recambio de luminarias y renovación del equipamiento urbano.

Obras para los Juegos Suramericanos 2026

Durante una recorrida realizada en abril, el gobernador Pullaro destacó la importancia de estas intervenciones y aseguró que forman parte de una estrategia para recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Las obras se enmarcan en los preparativos para los Juegos Suramericanos 2026, evento que tendrá a Santa Fe como una de sus sedes y que impulsará una serie de inversiones en infraestructura deportiva y urbana con impacto a largo plazo para toda la ciudad.

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