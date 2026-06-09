Unión, con una postura fijada ante el avance de Independiente por Maizon Rodríguez

El lateral uruguayo aparece como uno de los nombres más buscados del próximo mercado de pases. Tras el interés de Botafogo, ahora Independiente prepara una propuesta que incluiría dinero y la cesión de un jugador.

Maizon Rodríguez se perfila como uno de los grandes protagonistas del mercado de pases de Unión . El defensor uruguayo, que llegó a mediados de 2025 desde Juventud Las Piedras, despertó interés tanto en Brasil como en Argentina y todo indica que su salida vuelve a estar sobre la mesa.

En las últimas semanas, el club rojiblanco recibió sondeos desde Botafogo, aunque la propuesta fue descartada rápidamente por considerarse insuficiente desde el aspecto económico. Ahora apareció un nuevo actor de peso: Independiente de Avellaneda.

Según informó el periodista Darío Pignata en Radio Gol (FM 96.7), el Rojo trabaja en una oferta que incluiría una suma de dinero por el porcentaje del pase que posee Unión y el préstamo de Federico Vera, lateral derecho surgido justamente en el club santafesino, hoy en Huracán.

Una fórmula que no convence a Unión

Más allá del interés de Independiente, la dirigencia tatengue no estaría dispuesta a aceptar una operación de esas características.

Por lo que pudo averiguar UNO Santa Fe, la propuesta no alcanzaría las pretensiones económicas de Unión, que además mantiene cierta cautela a la hora de negociar con clubes del fútbol argentino.

En la memoria de los dirigentes todavía pesan antecedentes recientes, como las transferencias de Juan Ignacio Nardoni y Adrián Balboa a Racing, operaciones que posteriormente derivaron en ventas mucho más importantes para la institución de Avellaneda.

Por eso, la prioridad sigue siendo concretar una transferencia al exterior o, en su defecto, una oferta que represente una ganancia considerable.

La inversión que busca recuperar Unión

Unión compró a Maizon Rodríguez en el mercado de pases de invierno del año pasado por 825.000 dólares a Juventud Las Piedras, adquiriendo el 50% de la ficha del futbolista. Además, le firmó contrato hasta diciembre de 2028.

Sin embargo, la operación todavía genera compromisos económicos pendientes. El club mantiene cuotas por abonar a Juventud Las Piedras y también existen obligaciones salariales con el jugador.

Estudiantes Unión Maizon Rodríguez Prensa Unión

Por ese motivo, en Santa Fe entienden que cualquier negociación debería permitir, como mínimo, duplicar la inversión realizada por el porcentaje adquirido del pase.

La situación cobra todavía más relevancia si se tiene en cuenta que, en caso de concretarse la salida del uruguayo, Unión deberá salir al mercado en busca de un marcador central titular.

Un mercado que recién comienza para Unión

Mientras Independiente analiza avanzar formalmente, Maizon Rodríguez continúa siendo uno de los futbolistas con mayor proyección de venta dentro del plantel rojiblanco.

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Con apenas una temporada en el club, logró consolidarse como una pieza importante y despertar el interés de varios equipos. La dirigencia ya dejó en claro cuál es su postura: si hay salida, deberá ser en condiciones que representen un verdadero beneficio económico para las arcas de Unión.