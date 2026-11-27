Un joven fue baleado y golpeado. En los allanamientos secuestraron ropa, un celular, un arma de aire comprimido y una moto. Los dos adolescentes seguirán en libertad.

Agresión y balazo. Tres adolescentes amenazaron y agredieron a dos jóvenes en Ceres, hiriendo a uno de gravedad.

El martes 24 de noviembre, en inmediaciones del barrio Nueva Esperanza de la ciudad de Ceres , departamento San Cristóbal, tres adolescentes habrían amenazado y luego agredido a dos jóvenes. Durante el ataque, uno de los agresores efectuó un disparo que hirió a una de las víctimas en un brazo.

Además, el joven habría sido golpeado con un elemento contundente. Tras el episodio, fue asistido y trasladado al Hospital Regional de Ceres.

Investigación

A partir de la denuncia, el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Emiliano Odriozola, ordenó a los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) Distrito Ceres realizar las tareas investigativas. Los agentes analizaron las cámaras de videovigilancia de la zona, entrevistaron a testigos y llevaron adelante otras diligencias.

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Con los elementos reunidos, solicitaron dos órdenes de allanamiento, que fueron autorizadas por la jueza Cecilia Álamo. Por tratarse de adolescentes, la causa también cuenta con la intervención de la fiscal de la Unidad Fiscal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa) de Rafaela, Carina Gervaldo.

Allanamientos

Los allanamientos se realizaron en dos viviendas ubicadas en inmediaciones de las calles French y Berutti. Durante los procedimientos, los pesquisas secuestraron seis gorras, tres camisetas deportivas, un pantalón corto, un teléfono celular, un arma de aire comprimido y una motocicleta de 110 centímetros cúbicos que no tenía las cachas laterales.

En los operativos colaboraron efectivos de la PDI de Sunchales y Tostado, junto con oficiales de los Grupos de Operaciones Tácticas (GOT) de las Unidades Regionales XII, departamento 9 de Julio, y XIII, departamento San Cristóbal, de la Policía de Santa Fe.

Atribución delictiva

Los resultados de los procedimientos fueron comunicados a la Jefatura de la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez informó a los fiscales Emiliano Odriozola y Carina Gervaldo, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (Uferpa), ambos del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los funcionarios judiciales ordenaron que los dos adolescentes fueran notificados de la causa y continuaran vinculados a la investigación en libertad.

La calificación legal provisoria de los hechos es amenazas calificadas, abuso de armas y lesiones dolosas.