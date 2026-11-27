Dos denuncias por robos permitieron identificar al sospechoso mediante cámaras de videovigilancia. La PDI lo localizó en una vivienda de Azcuénaga al 1600. Uno de los hechos fue el asalto a una mujer que circulaba en moto por un camino rural.

Aprehensión de sospechoso. Un hombre de 28 años fue detenido por dos robos en San Cristóbal.

En las últimas horas, efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) Distrito San Cristóbal y de la Comisaría Primera de la Unidad Regional XIII aprehendieron a un hombre de 28 años, investigado por dos robos cometidos en esa ciudad.

La medida se concretó a partir de las denuncias de las víctimas y del análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, que permitieron identificar al sospechoso por sus características físicas y vestimenta, coincidentes con las descripciones aportadas por los denunciantes.

Denuncia

Uno de los robos fue denunciado por una mujer que circulaba en moto por un camino rural, donde un hombre la interceptó y, mediante amenazas, le sustrajo dinero en efectivo y un juego de herramientas.

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En el otro hecho, el delincuente ingresó a una vivienda y robó unos 4,5 kilos de carne, herramientas y una motocicleta Honda Biz de 105 centímetros cúbicos, junto con su llave y casco. Un vecino que lo vio escapar aportó una descripción coincidente con la del hombre aprehendido. Posteriormente, la Policía recuperó la moto y los demás elementos sustraídos en otro sector de la ciudad.

Investigación y aprehensión

Los pesquisas realizaron entrevistas y analizaron imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas, con las que identificaron a un sospechoso y reunieron indicios que lo vincularían con ambos robos. Con intervención del fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), localizaron al hombre en una vivienda de calle Azcuénaga al 1600, donde lo aprehendieron con apoyo del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y del Comando Radioeléctrico de San Cristóbal.

Además, secuestraron prendas de vestir que coincidirían con las utilizadas en los hechos investigados.

Atribución delictiva

La novedad fue comunicada a las jefaturas de la Policía de Investigaciones (PDI) y de la Unidad Regional XIII, que informaron al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó que el aprehendido, identificado como M. L. B., de 28 años, continuara detenido, fuera examinado por Medicina Legal y luego alojado en una dependencia policial.

La calificación legal provisoria es robo en dos hechos.