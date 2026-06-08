Tres ataques en pocos días en la Circunvalación Oeste: lo rodearon delincuentes armados con palos y lo golpearon para robarle la moto

Tres hombres armados con palos rodearon al motociclista a metros de la intersección con Mendoza. A pesar de los golpes, no lograron consumar el asalto y huyeron

Un hombre de 45 años fue víctima de un violento intento de robo durante la madrugada del lunes, cuando circulaba en moto por la Circunvalación Oeste de la ciudad de Santa Fe. El ataque ocurrió después de la 1.40 , a escasos metros de la intersección con calle Mendoza , y sus causas son materia de investigación policial y judicial.

La víctima fue sorprendida por tres delincuentes que irrumpieron sobre la calzada con la aparente intención de obligarla a detener la marcha para sustraer el vehículo. Rodeado por los atacantes, el motociclista fue agredido físicamente durante varios segundos . Dos de los tres agresores portaban palos , elementos que utilizaron para golpearlo en distintas partes del cuerpo mientras intentaban consumar el robo.

Violento ataque y fuga

A pesar de la violencia empleada, el asalto no llegó a concretarse. Por razones que aún son investigadas, los tres delincuentes desistieron de continuar con el ataque y escaparon rápidamente del lugar con rumbo desconocido.

La víctima quedó lesionada sobre la cinta asfáltica y fue asistida por transeúntes que circulaban por la zona, quienes alertaron sobre lo ocurrido mediante llamados al 911. Minutos después, oficiales y suboficiales de Orden Público y Cuerpos de la Policía capitalina preservaron la escena y tomaron los primeros testimonios.

Asistencia médica

Una ambulancia del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES 107) llegó al lugar y el personal médico asistió al motociclista en el sitio del hecho. Los profesionales constataron que presentaba golpes, principalmente en la zona del hombro derecho, y dispusieron su traslado preventivo al hospital José María Cullen para una evaluación más completa. Tras recibir atención y ser sometido a los controles de rigor, el hombre fue dado de alta.

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe y posteriormente al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Los investigadores trabajan en la identificación de los tres agresores y procuran determinar si guardan relación con otros hechos similares registrados en la Circunvalación Oeste. Hasta el momento no hay personas aprehendidas y la investigación continúa en curso.

circunvalacion oeste José Busiemi

Antecedentes inmediatos: una zona que acumula violencia

El ataque de esta madrugada no es un hecho aislado. En los últimos días, la Circunvalación Oeste fue escenario de al menos dos episodios graves que grafican la peligrosidad del corredor.

Una suboficial de la Policía de Santa Fe de 37 años, identificada como D. N., fue atacada con una piedra mientras transitaba por la Circunvalación Oeste rumbo a la terminal Manuel Belgrano, donde debía tomar su turno de guardia. El proyectil rompió el parabrisas de su Chevrolet Agile y quedó dentro del habitáculo. La uniformada logró mantener el control del vehículo y llegó hasta calle Las Heras al 2.900, en barrio Candioti, donde pidió auxilio. Un médico del Cobem la atendió en el lugar y no constató lesiones físicas, pero sí registró un intenso ataque de nervios. La suboficial fue trasladada al hospital Cullen para recibir la atención correspondiente.

Días antes también se había registrado un asalto en la misma zona: un chofer profesional de la empresa El Norte, identificado como Luis, fue víctima de un robo a mano armada a la altura de calle Mendoza. Dos delincuentes —uno de 19 años y un menor de 12— lo interceptaron cuando regresaba de su jornada laboral en motocicleta: el mayor lo encañonó en el pecho con un arma de fuego y le robó el rodado. La víctima optó por no resistir para preservar su vida.

Ese mismo conductor había denunciado que tres meses antes le habían destrozado el parabrisas del colectivo con una pedrada en la misma zona, y que en otra oportunidad delincuentes habían roto las ventanillas laterales del micro con proyectiles desde las banquinas. Además, circulan en la zona denuncias sobre una nueva modalidad: arrojar clara de huevo sobre los parabrisas para que, al accionar las escobillas, la visibilidad quede anulada y el conductor se vea forzado a detenerse.

Custodia policial permanente, pero los ataques no cesan

El dato agrava el contexto del hecho: en la intersección de la avenida de Circunvalación Oeste y calle Mendoza existe, desde hace años, una guardia policial permanente de 24 horas integrada por dos oficiales con un patrullero con balizas encendidas. Además, el lugar cuenta con un sistema de cámaras de videovigilancia pública en el que debería haber quedado registrado el ataque de esta madrugada. Sin embargo, los hechos de violencia siguen sucediendo.