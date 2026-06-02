La Circunvalación Oeste se convirtió en una trampa: a una oficial de policía le destrozaron el parabrisas de su auto de un piedrazo

El impacto le destrozó el parabrisas y la dejó con una fuerte crisis nerviosa. La zona acumula agresiones a conductores con piedras y armas

Una suboficial de la Policía de Santa Fe fue atacada con una piedra mientras transitaba por la avenida de Circunvalación Oeste rumbo a la terminal Manuel Belgrano , donde debía tomar su turno de guardia. El proyectil rompió el parabrisas de su Chevrolet Agile y quedó dentro del habitáculo. La uniformada, de 37 años , identificada como D. N. , logró mantener el control del rodado y llegó hasta la calle Las Heras al 2.900 , en el barrio Candioti , donde dio la voz de alerta a sus compañeros.

El hecho, que sucedió ayer a las 19.30, fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital y derivó en la intervención del fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación , quien ordenó un informe médico sobre el estado de salud de la oficial agredida.

Llegada al lugar y relato de la víctima

Efectivos del Destacamento policial de la zona recorrieron las pocas cuadras que los separaban del punto donde D. N. había podido detener el vehículo. Allí, la suboficial relató que circulaba por la Circunvalación Oeste cuando recibió el impacto, aunque no pudo precisar el punto exacto del ataque. Explicó que el elemento golpeó en el parabrisas y terminó dentro del habitáculo, y que en ese momento se concentró exclusivamente en no perder el control del automóvil para poder detenerlo y pedir auxilio.

circunvalacion oeste José Busiemi

Crisis nerviosa y atención médica

Un médico del Cobem se trasladó al lugar en una ambulancia y atendió a la oficial. El profesional no constató lesiones físicas, pero sí registró un intenso ataque de nervios. La suboficial fue trasladada al hospital Cullen para recibir la atención correspondiente. En tanto, se convocó al hermano de la víctima para que se hiciera cargo del automóvil.

Todo el procedimiento —que incluyó la asistencia sanitaria a D. N. y la entrega del vehículo a su familiar— fue informado a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, desde donde se activó el contacto con la Fiscalía de Flagrancia.

Zona de riesgo: antecedentes de violencia en la Circunvalación

El ataque a la suboficial no es un hecho aislado. La Circunvalación Oeste acumula en los últimos tiempos una preocupante serie de episodios violentos que afectan a quienes transitan por esa arteria.

El domingo pasado, apenas 24 horas antes de este hecho, un chofer profesional de la empresa El Norte identificado como Luis fue víctima de un asalto a mano armada a la altura de calle Mendoza, en el acceso al barrio Santa Rosa de Lima. Dos delincuentes —uno de 19 años y un menor de 12— lo interceptaron cuando regresaba de su jornada laboral en motocicleta: el mayor lo encañonó en el pecho con un arma de fuego y le robó el rodado. La víctima optó por no resistir para preservar su vida.

Ese mismo conductor había denunciado que tres meses antes le habían destrozado el parabrisas del colectivo con una pedrada en la misma zona, y que en otra oportunidad delincuentes habían roto las ventanillas laterales del micro con proyectiles desde las banquinas. También circulan en la zona denuncias sobre una nueva modalidad: arrojar clara de huevo sobre los parabrisas para que, al accionar las escobillas, la visibilidad quede anulada y el conductor se vea forzado a detenerse.