Brutal triple homicidio en barrio Loyola Sur: imputaron a un joven de 20 años

El hombre investigado tiene 20 años y sus iniciales son K.A.S. Las víctimas fueron Isaías Álvarez de 20 años, su hermano Alexis de 22 y Juliana Ojeda de 17. El fiscal a cargo de la investigación es Carlos Lacuadra. La audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo el próximo lunes.

Un hombre de 20 años cuyas iniciales son K.A.S. fue imputado por el triple homicidio cometido en diciembre del año pasado en barrio Loyola Sur y que conmocionó a toda la sociedad santafesina.

La atribución delictiva fue realizada por el fiscal Carlos Lacuadra en una audiencia llevada a cabo hoy en los tribunales de la capital provincial ante el juez Luis Octavio Silva. El funcionario del MPA le endilgó al hombre investigado la coautoría de triple homicidio calificado (por el empleo de arma de fuego) de Isaías Uriel Álvarez de 20 años, su hermano Alexis Yamir Álvarez de 22 y Juliana Ojeda de 17.

De acuerdo con lo resuelto en la audiencia de esta mañana, las medidas cautelares se debatirá en día y horario a definir por la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). El fiscal Lacuadra adelantó que solicitará la prisión preventiva del imputado.

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Múltiples disparos

“El triple homicidio fue cometido alrededor de las 10 de la mañana del jueves 31 de diciembre del año pasado en una casa ubicada en calle Diagonal Obligado sin número, entre Carlos Lehuman y Pasaje Público, en la zona norte de la capital provincial”, precisó el fiscal.

Lacuadra relató que “el delito fue cometido por un grupo de alrededor de ocho personas, por eso al hombre investigado le atribuimos la coautoría del delito”. En tal sentido, detalló que “además del imputado, participaron dos menores de edad –cuya situación procesal está siendo abordada por los fiscales de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA)– y otras personas que aún no fueron identificadas”.

“Para cometer los homicidios, los coautores usaron al menos dos armas de fuego calibre 9 milímetros”, informó el fiscal.

Recibió 10 disparos

El funcionario del MPA también puntualizó en la audiencia que “el menor de los hermanos Álvarez sufrió el impacto de 10 disparos de arma de fuego, mientras que la mujer –que era su pareja– recibió un disparo en el pecho”.

En relación con la otra víctima, Lacuadra subrayó que “resultó herido de múltiples disparos, quedó internado en el hospital Cullen, fue intervenido quirúrgicamente y, finalmente, falleció el sábado 7 de febrero de este año”.