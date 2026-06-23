Un joven de 20 años fue herido de bala en barrio Barranquitas tras el partido de Argentina

La Policía no descarta que se trate de una bala perdida vinculada a disparos escuchados tras el triunfo de la Selección Nacional en el Mundial

Un joven de 20 años resultó herido de arma de fuego este lunes por la tarde en el barrio Barranquitas de la ciudad de Santa Fe, después de las 16.30 , por causas que aún son materia de investigación policial y judicial. La víctima debió ser trasladada de urgencia al Hospital José María Cullen , donde fue sometida a una intervención quirúrgica .

La víctima fue identificada como William Albornoz , de 20 años, domiciliado en una vivienda de calle Gaboto al 4800 . El caso comenzó a investigarse cuando uno de los operadores del 911 recibió información desde el destacamento policial del hospital Cullen sobre el ingreso de un hombre con una herida de arma de fuego en la zona abdominal.

Traslado de urgencia

Oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía capitalina se dirigieron al hospital para verificar la situación. Allí fueron informados por los médicos de guardia que Albornoz presentaba una herida de arma de fuego en el lado derecho del abdomen, motivo por el cual fue ingresado al quirófano para recibir atención especializada.

En el exterior del nosocomio, los policías entrevistaron a un muchacho de 23 años, hermano de la víctima, quien relató que al regresar de realizar unas compras encontró al joven tendido en la vía pública y observó que se sujetaba el abdomen. Al acercarse advirtió que estaba sangrando, por lo que decidió trasladarlo de inmediato en un vehículo particular hasta el hospital Cullen.

El hermano de Albornoz les dijo a los oficiales que, momentos antes de encontrar al joven herido, había escuchado varios disparos de arma de fuego en el sector, poco después de la finalización del partido de Argentina frente a Austria, por lo que no descartó que su hermano pudiera haber sido alcanzado por una bala perdida.

Investigación

La novedad sobre la ocurrencia del hecho y el trabajo policial desplegado posteriormente en el territorio fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio aviso a la Fiscalía en turno del Ministerio Público de la Acusación, la cual dispuso las primeras medidas investigativas para esclarecer el origen del disparo y determinar las circunstancias en las que resultó herido el joven.

Asimismo, se requirió la intervención de los pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes trabajarán en la recolección de testimonios, el relevamiento de la escena y la búsqueda de posibles registros de cámaras de videovigilancia que permitan reconstruir lo sucedido.

El estado de salud de Willam Albornoz era seguido de cerca por los profesionales del hospital Cullen, mientras la investigación permanece abierta y sin personas identificadas como responsables del ataque.