Una mujer fue apuñalada por su tía cuando dejaba a sus sobrinas en la escuela de La Guardia

La víctima llegó ensangrentada a la Subcomisaría 6°, pidió auxilio y relató que fue atacada por una familiar. Permanece internada en el hospital Cullen

La puerta de la escuela en La Guardia, el lugar donde sucedieron los hechos

En la mañana de este miércoles se registró un violento hecho en el distrito costero de La Guardia . Minutos después de las 8, una mujer llegó corriendo y ensangrentada hasta la Subcomisaría 6° para pedir auxilio. La víctima denunció que había sido apuñalada por una parienta, su tía, mientras llevaba a sus sobrinas a la escuela.

Según relataron testigos, la mujer irrumpió en la dependencia policial gritando: “una parienta me apuñaló en la calle”. Inmediatamente, los agentes le brindaron asistencia: una policía contuvo a la víctima , otra se ocupó de las dos niñas que la acompañaban y un oficial solicitó de urgencia una ambulancia del SIES 107 .

La víctima, que presentaba heridas punzocortantes entre la cintura y la cadera, fue estabilizada por un médico en el lugar y luego trasladada al hospital José María Cullen, donde recibió curaciones en el shockroom de emergentología. Actualmente permanece internada en observación.

Identificaron a la agresora

Con el testimonio de la mujer, los policías lograron identificar a la atacante, una mujer de iniciales C. V., de entre 30 y 40 años, quien es la tía de la víctima. Oficiales de la Subcomisaría 6° junto con el Comando Radioeléctrico de la Costa desplegaron un operativo para dar con la sospechosa.

Investigación y peritajes

La Unidad Regional I La Capital informó lo ocurrido al Ministerio Público de la Acusación. El fiscal de Flagrancia ordenó un informe médico sobre las lesiones, la realización de peritajes criminalísticos en el lugar del ataque y un reporte oficial sobre la llegada de la víctima pidiendo ayuda a la dependencia.

Los trabajos de la escena del hecho estarán a cargo de agentes de la Policía de Investigaciones (PDI).

