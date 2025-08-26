Robo en la sucursal sur del supermercado El Túnel: revelan de cuánto es el botín que se llevaron los delincuentes

Los autores del atraco cortaron la luz, anularon cámaras y rompieron techos para concretar el asalto millonario. La investigación apunta a un golpe planificado con posible información interna.

Un robo millonario sacudió este lunes al barrio sur de la ciudad de Santa Fe. Delincuentes ingresaron durante la madrugada a la sucursal de la cadena de supermercados El Túnel , ubicada en la intersección de bulevar Zavalla y avenida General López , y se alzaron con un botín estimado en entre 8 y 10 millones de pesos en efectivo .

La investigación policial y judicial determinó que los ladrones ingresaron por los techos , donde se encontraron con una particularidad edilicia: un doble techo que generó un “tubo” utilizado como vía de acceso. Una vez dentro, cortaron el fluido eléctrico para evitar que funcionaran las alarmas y taparon las cámaras de videovigilancia con cobertores, dejando serias dudas sobre el accionar de la empresa de seguridad privada que monitorea el lugar.

Los delincuentes demostraron ser avezados en el uso de herramientas de corte a batería, con las que vulneraron los sistemas de seguridad y lograron abrir una de las cajas donde estaba guardado el dinero. Según los investigadores, el golpe fue planeado con precisión y ejecutado entre el fin de semana y la madrugada del lunes.

Sospechas de un “marcador” interno

Tanto para los investigadores como para los propios empresarios de la cadena, hubo alguien con información interna sobre el funcionamiento de la sucursal. Conocimientos sobre el movimiento de mercaderías, el abastecimiento de góndolas, el traslado de dinero y las rutinas administrativas habrían facilitado el accionar del grupo delictivo.

Vecinos y denuncia

Durante la madrugada, vecinos de la zona escucharon golpes y ruidos provenientes del interior del supermercado, lo que motivó llamados a la central de emergencias 911. Minutos después, arribaron policías de Orden Público y de Cuerpos, junto a responsables de la empresa, quienes confirmaron el robo millonario y radicaron la denuncia correspondiente.

Las cámaras de seguridad pública instaladas en la esquina de bulevar Zavalla y avenida General López están siendo analizadas por el 911. Hasta el momento, se descarta que los ladrones hayan utilizado esas arterias para escapar. En cambio, no se descarta que el ingreso y la huida se hayan dado por Gobernador Freyre o calle 3 de Febrero, donde existen cámaras privadas domiciliarias y comerciales que también serán revisadas.

