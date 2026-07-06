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Murió en el hospital Cullen un hombre de 50 años tras ser apuñalado en barrio Chalet

Walter Alvarenque, se llamaba la víctima. El agresor escapó y la principal hipótesis es un intento de robo. Es el segundo homicidio registrado en pocas horas en la zona.

Juan Trento

Por Juan Trento

6 de julio 2026 · 11:04hs
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Los pasillos del hospital Cullen de Santa Fe

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Los pasillos del hospital Cullen de Santa Fe

Walter Alvarenque, de 50 años, murió durante la madrugada de este lunes mientras era sometido a una intervención quirúrgica en el hospital José María Cullen, luego de haber sido apuñalado en Gaboto al 1000, en barrio Chalet, en el extremo suroeste de la ciudad de Santa Fe.

El ataque es investigado por efectivos de la Policía de Santa Fe, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) y el fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA). La principal hipótesis es que se trató de un intento de robo, aunque el caso continúa bajo investigación.

La investigación del crimen

El hecho fue denunciado por vecinos y familiares de la víctima a la Central de Emergencias 911. Minutos después arribaron al lugar efectivos policiales, quienes preservaron la escena hasta la llegada de un médico del SIES 107.

Tras ser asistido en el lugar, Alvarenque fue trasladado de urgencia al hospital Cullen, donde ingresó al shockroom para pacientes en estado crítico. Los médicos lograron estabilizarlo y lo llevaron al quirófano central para una cirugía de urgencia, pero falleció durante la intervención debido a la gravedad de las heridas de arma blanca.

Mientras tanto, los primeros policías que intervinieron comenzaron a entrevistar a familiares y vecinos con el objetivo de reconstruir lo sucedido. En paralelo, otros agentes relevaron la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas que pudieran haber registrado el ataque o la huida del agresor.

El agresor escapó

Según el testimonio de familiares de la víctima, Walter Alvarenque fue encontrado tendido en el suelo con múltiples heridas. Uno de los vecinos aseguró haber visto a un hombre escapar corriendo hacia el sector oeste de barrio Chalet inmediatamente después del ataque.

Los investigadores trabajan para identificar al agresor y determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Peritajes criminalísticos y medidas judiciales

El fiscal de Homicidios del MPA ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia. Además, dispuso la identificación de testigos, el relevamiento de imágenes de cámaras de seguridad y la realización de todos los peritajes criminalísticos en la escena del crimen.

Las tareas fueron llevadas adelante por especialistas de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes secuestraron elementos de interés para la causa.

Segundo homicidio en pocas horas

Tal como informó UNO Santa Fe, este es el segundo homicidio registrado en pocas horas en el sector suroeste de la capital provincial.

Durante la madrugada del domingo, Pablo Daniel Coronel, de 32 años, fue asesinado de un disparo con una escopeta recortada en barrio San Lorenzo, tras una discusión con un familiar. También fue trasladado al hospital Cullen, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

• LEER MÁS: Domingo sangriento en barrio San Lorenzo: discutió con un familiar y lo mataron de un escopetazo

barrio Chalet apuñalado hospital Cullen
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