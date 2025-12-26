Uno Santa Fe | Unión | Unión

Franco Ratotti vuelve a Unión y estaría en la consideración de Madelón

El delantero Franco Ratotti se presentará el 2 de enero para arrancar la pretemporada con Unión y podría ser considerado por Leonardo Madelón

Franco Ratotti vuelve a Unión y podría quedarse en el plantel.

Antes de ser cedido a préstamo a Unión Española de Chile, Franco Ratotti firmó su primer contrato como profesional con Unión en agosto de este año hasta diciembre del 2028.

Ratotti podría quedarse en Unión

El préstamo era por un año y medio, con opción de compra, pero con una cláusula de repesca en caso de que el equipo chileno perdiera la categoría. Algo que terminó sucendiendo y por ese motivo, el delantero de 20 años debe retornar al Tate.

Pero a diferencia de lo sucedido a mediados de este año, en esta ocasión la postura de Leonardo Madelón sería de observar al jugador con la chance de que se quede en el plantel.

De hecho, el futbolista recibió algunos ofrecimientos, pero a todos Unión los descartó, ya que la intención es que el jugador arranque la pretemporada.

Si esa chance se concreta, entonces Unión podría negociar a Diego Armando Díaz. El Tate adquirió el 80% de la ficha del DAD y su destino estaría lejos del elenco rojiblanco.

Respecto al rendimiento que demostró Ratotti en Chile, el delantero disputó 10 partidos, convirtiendo un gol y brindando dos asistencias.

La realidad indica que Ratotti se destacó en el equipo de Reserva en donde marcó 16 goles en 59 partidos, lo que despertó el interés del elenco trasandino.

