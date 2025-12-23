El crimen de Jeremías Monzón: fotos, filmaciones y redes sociales en el trasfondo del bestial ataque asesino

El adolescente santotomesino fue asesinado con al menos 20 puñaladas el jueves 18 de diciembre. La investigación sostiene que actuaron al menos dos personas

La confirmación de la muerte violenta de Jeremías Monzón , de apenas 15 años , sumada a los peritajes criminalísticos realizados por agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) en la escena del crimen y al trabajo de los pesquisas de Homicidios de la PDI Región I , permitió comenzar a delinear el perfil de una causa que expone una de las investigaciones más estremecedoras de los últimos años en la ciudad de Santa Fe.

Todo ese material probatorio fue concentrado en el despacho del fiscal de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación , Gonzalo Iglesias , quien conduce una pesquisa que ya cuenta con datos centrales: la necropsia estableció que Monzón fue asesinado con al menos dos armas blancas , una de ellas un cuchillo y la otra un objeto metálico de características similares a un destornillador , lo que refuerza la hipótesis de que al menos dos personas participaron del ataque .

El cuerpo del adolescente presentaba más de 20 puñaladas en la zona torácica, en lo que los investigadores describen como un ataque brutal y planificado.

Redes sociales, fotos y filmaciones

Desde el inicio de la investigación, el homicidio de un adolescente de tan corta edad generó una profunda conmoción social y numerosas preguntas: ¿por qué asesinaron a un chico de 15 años?

En ese contexto, surgió que las redes sociales, junto con fotografías y filmaciones, forman parte central de la trama que rodea al crimen. Monzón, como muchos jóvenes de su generación, utilizaba las plataformas digitales como medio de contacto con otros chicos y chicas.

Los investigadores sostienen que una tortuosa relación amorosa que el adolescente mantenía con una joven del sur de la ciudad de Santa Fe, sumada al contenido de imágenes y videos que la víctima tenía de otras jóvenes habría funcionado como detonante del ataque.

La chica le habría reprochado a Monzón las fotos obtenidas y se habría negado a que fueran publicadas en redes sociales.

Enviado a la muerte

De acuerdo con la reconstrucción preliminar, la joven convocó a Jeremías a viajar de Santo Tomé a Santa Fe y lo hizo concurrir al lugar donde finalmente fue asesinado, por un motivo que todavía permanece bajo análisis judicial.

El jueves 18 de diciembre, Monzón llegó a la capital provincial, se encontró con ella y luego, por razones que la investigación intenta esclarecer, se dirigió solo hasta un inmueble abandonado ubicado en barrio Chalet, frente a la cancha de Colón. Allí, lo estaban esperando quienes serían sus asesinos.

El ataque y los responsables

En ese lugar, Jeremías fue atacado con armas blancas de distintas características, recibiendo múltiples heridas que le provocaron la muerte.

Las condiciones del ataque, la cantidad de lesiones y el tipo de armas utilizadas refuerzan la presunción de que intervinieron al menos dos agresores.

Para los investigadores, el crimen se encuadra dentro de una venganza ejecutada mediante un ardid engañoso, en la que la víctima fue inducida a concurrir al sitio donde lo aguardaba la emboscada.

El hallazgo

El cuerpo del adolescente permaneció oculto durante cuatro días. Recién cuando los olores nauseabundos comenzaron a alertar a los vecinos de la zona, el cadáver fue encontrado cubierto con cartones en el interior del inmueble abandonado. Fueron esos vecinos quienes dieron aviso a la Policía.

El resto es historia conocida desde el momento que en la mañana del lunes UNO Santa Fe adelantó que el cadáver hallado se trataba de Jeremías Monzón, quien contaba con la denuncia del pedido de paradero desde el 18 de diciembre cuando se ausentó de su casa en Santo Tomé.

