Cuando la vida pasa por la pantalla en Santa Fe: el peligro de los "zombis" al volante y al caminar

Vidas en pausa: el peligro de caminar (y vivir) a través de una pantalla en Santa Fe. Un fenómeno que ya es una pandemia digital

Ya no se trata solo de una distracción: desde peatones que cruzan avenidas de alto tránsito como Alem en Santa Fe sin levantar la vista de la pantalla, hasta choferes de transporte público que manipulan el celular en maniobras críticas.

Una radiografía de lo que se pierden los santafesinos y lo que se pone en riesgo por la desconexión con el entorno.

Avenida Leandro N. Alem, un escenario de riesgo silencioso

Cualquier mañana de semana, el cruce de la Avenida Leandro N. Alem se convierte en un escenario de riesgo silencioso. Entre el ruido de los motores y el apuro por llegar al trabajo, emerge una figura que ya es parte del paisaje urbano santafesino: el peatón que camina con el cuello inclinado, los ojos clavados en el brillo del móvil y los sentidos totalmente anulados. Lo que antes era una pausa para enviar un mensaje, hoy es una conducta temeraria en movimiento que no distingue edades.

La gravedad escala cuando la escena se traslada al asfalto: colectivos de gran porte doblando en esquinas ajustadas bajo el mando de conductores que, en lugar de mirar el espejo, eligen mirar una notificación. En esa milésima de segundo en la que la pantalla lo absorbe todo, se rompe el contrato más básico de la convivencia vial y se pierde, además, la capacidad de conectar con el mundo que late del otro lado del vidrio.

Un mal ejemplo que viaja de mano en mano: la educación vial en crisis

La escena se repite en cada esquina de la ciudad: un adulto toma de la mano a un niño para cruzar, pero su atención no está en el semáforo ni en el flujo vehicular, sino en el chat que acaba de entrar. En ese gesto, aparentemente inofensivo, se está perdiendo una oportunidad de aprendizaje vital. Ya no se escucha el "mirá para los dos lados" o el "esperá que el hombrecito se ponga en verde"; el silencio digital reemplazó a la instrucción. Al no jerarquizar el peligro de la calle, se está criando una generación que entiende el entorno urbano como un fondo decorativo de su vida digital, y no como un espacio de riesgo que exige respeto y atención plena.

La pregunta del millón es si la "pandemia de atención" acabará en algún momento. Los expertos en tecnología y sociología debaten si se está ante un cambio permanente en la evolución humana o si habrá un efecto rebote.

Para que este fenómeno se frene o al menos se regule, tendrían que pasar tres cosas fundamentales:

El paso de la "novedad" a la "conciencia de daño"

Históricamente, la humanidad tarda en reaccionar a los riesgos de las nuevas tecnologías. Pasó con el cigarrillo (antes se fumaba en hospitales) y con el cinturón de seguridad (la gente no lo usaba hasta que las multas y los choques los obligaron).

El freno vendría por una saturación social donde el costo (accidentes, muertes, pérdida de salud mental) sea tan alto que se empiece a ver el "estar siempre conectado" como algo negativo o de "mala educación", tal como hoy se ve mal que alguien fume en la cara de un bebé.

En algunas ciudades del mundo ya están asumiendo que la gente no va a dejar de mirar el celular y están adaptando la ciudad:

Semáforos en el suelo: luces led en el cordón de la vereda para que el "zombi" las vea sin levantar la cabeza.

luces led en el cordón de la vereda para que el "zombi" las vea sin levantar la cabeza. Multas severas: así como en Santa Fe se controla el uso del cinturón o el casco, la fiscalización electrónica del uso del celular al volante (incluso en semáforos) es la única forma de frenar a los conductores.

El entorno que ya no se ve

Mientras la gente baja la cabeza, se pierde el contacto visual: ya no saluda, no registra al otro. También la arquitectura y el paisaje: Santa Fe tiene detalles hermosos que pasan desapercibidos.

La seguridad propia: al anular el sentido de la vista y, muchas veces, el oído (por los auriculares), se vuelven vulnerables.

Es irónico, santafesinos que salen a caminar por salud pero que, al no despegarse del celular, no conecta con su cuerpo ni con el aire libre.

Consultar un mensaje lleva un promedio de 5 segundos. A paso normal, se caminan casi 5 o 6 metros sin mirar.

Efecto túnel: el cerebro no registra lo que pasa en la visión periférica cuando está enfocado en la luz de la pantalla.

El desafío de volver a "estar"

La ciudad sigue su curso, los colectivos siguen doblando en las esquinas de la capital provincial y el sol de la mañana sigue iluminando la costanera, pero cada vez son menos los que lo notan. La gran paradoja de esta era es que, estando "conectados" con todo el mundo a través de una pantalla de seis pulgadas, se está más desconectados que nunca de la realidad que rodea.

No se trata de una cruzada contra la tecnología, sino de recuperar el instinto básico de preservación y convivencia. Levantar la vista no es solo una medida de seguridad vial para no terminar bajo las ruedas de un vehículo en la Avenida Alem; es fundamentalmente, volver a reclamar la propia vida. Es enseñarle al hijo que la mano que lo guía es más importante que un mensaje de WhatsApp. Es entender que un entrenamiento deportivo no es tal si el cuerpo se mueve por inercia mientras la mente está atrapada en un video de TikTok.

Mañana, cuando salgas de tu casa, hacé la prueba. Guardá el teléfono en el bolsillo, sentí el aire, mirá a los ojos a quien se cruza con vos y prestá atención al semáforo. La vida está pasando ahí afuera, en alta definición y a tiempo real. No dejes que una notificación te la cuente.