Familiares confirmaron que el cuerpo hallado en barrio Chalet es de Jeremías Monzón, el adolescente de 15 años

Tal como adelantó ayer UNO Santa Fe , el cadáver corresponde al joven que era buscado desde el 18 de diciembre. La Justicia avanza con peritajes para determinar la causa de la muerte

El pasado lunes, alrededor de las 9 de la mañana, fue hallado un cuerpo sin vida en el interior de un galpón ubicado en barrio Chalet , frente a la cancha auxiliar del Club Colón . El cadáver se encontraba en un avanzado estado de putrefacción lo que generó una serie de interrogantes sobre su identidad.

Hace minutos, familiares de Jeremías Monzón confirmaron que el cuerpo corresponde al adolescente de 15 años , quien se encontraba desaparecido desde el 18 de diciembre .

El cuerpo fue encontrado en un avanzado estado de descomposición, lo que motivó la intervención de personal policial y judicial. En el lugar trabajaron oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos, quienes preservaron la escena hasta la llegada del médico forense, junto a investigadores y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Las características físicas, la vestimenta y distintos elementos personales hallados en el sitio permitieron establecer la identidad de Jeremías, información que luego fue ratificada por su entorno familiar.

Los médicos forenses avanzan ahora con la necropsia, que será clave para determinar la causa y las circunstancias de la muerte. De acuerdo con las primeras estimaciones, el fallecimiento se habría producido varios días antes del hallazgo, en función del estado del cuerpo.

Jeremías Monzón

Investigación en curso

La escena fue examinada por personal especializado con el objetivo de preservar y recolectar evidencia relevante para la causa. En paralelo, los investigadores analizan registros de cámaras de videovigilancia y otros elementos incorporados al expediente.

Vecinos de la zona señalaron que el inmueble abandonado donde fue hallado el cuerpo era frecuentado por grupos de jóvenes, una referencia que forma parte de las líneas de análisis que evalúa la PDI.

En tanto, el trabajo forense continúa en la morgue judicial, donde se realizan los estudios necesarios para aportar precisiones científicas que permitan avanzar en el esclarecimiento del hecho. La causa se encuentra en plena etapa investigativa y bajo reserva judicial.

• LEER MÁS: Qué revelan los elementos encontrados en la investigación por la muerte de Jeremías Monzón, de 15 años