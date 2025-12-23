Siniestro fatal en la Autovía 19: un motociclista perdió la vida

El choque se registró en las primeras horas del día, a la altura del kilómetro 3, en sentido a Santo Tomé. El tránsito estuvo interrumpido mientras trabajaban los peritos de la PDI y los servicios de emergencia.

Un siniestro fatal ocurrió en la mañana de este martes sobre la Autovía 19 , a la altura de los kilómetros 3 y 4 , en la mano que conduce hacia Santo Tomé , y dejó como saldo un motociclista fallecido y una conductora hospitalizada .

Por causas que son materia de investigación, una motocicleta y una camioneta Ford Ranger blanca protagonizaron el violento choque. A raíz del impacto, el motociclista, de 29 años , sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar , pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

En tanto, la conductora de la camioneta resultó con lesiones y fue trasladada a un nosocomio por personal del servicio de emergencias 107, donde quedó internada para su evaluación médica.

Tras el hecho, el tránsito fue interrumpido en ese tramo de la Autovía 19 para permitir el trabajo de los servicios de emergencia, efectivos policiales y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

• LEER MÁS: Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones