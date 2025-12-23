Uno Santa Fe | Policiales | siniestros

Siniestro fatal en la Autovía 19: un motociclista perdió la vida

El choque se registró en las primeras horas del día, a la altura del kilómetro 3, en sentido a Santo Tomé. El tránsito estuvo interrumpido mientras trabajaban los peritos de la PDI y los servicios de emergencia.

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de diciembre 2025 · 10:20hs
El siniestro ocurrió sobre Autovía 19

gentileza Lt9

El siniestro ocurrió sobre Autovía 19,  a la altura de Colonia San José

Un siniestro fatal ocurrió en la mañana de este martes sobre la Autovía 19, a la altura de los kilómetros 3 y 4, en la mano que conduce hacia Santo Tomé, y dejó como saldo un motociclista fallecido y una conductora hospitalizada.

Por causas que son materia de investigación, una motocicleta y una camioneta Ford Ranger blanca protagonizaron el violento choque. A raíz del impacto, el motociclista, de 29 años, sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

En tanto, la conductora de la camioneta resultó con lesiones y fue trasladada a un nosocomio por personal del servicio de emergencias 107, donde quedó internada para su evaluación médica.

Tras el hecho, el tránsito fue interrumpido en ese tramo de la Autovía 19 para permitir el trabajo de los servicios de emergencia, efectivos policiales y peritos de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

• LEER MÁS: Tragedia en la Ruta 34, en Arrufó: dos muertos y un herido grave tras un choque e incendio de camiones

siniestros autovía 19 Santo Tomé muerto
Noticias relacionadas
El lugar en donde fue hallado el cuerpo sin vida

El cuerpo sin vida hallado dentro de un galpón frente a la cancha de Colón es el de Jeremías Monzón

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Helvecia, localidad cabecera del departamento Garay

Inseguridad en Helvecia: segundo robo millonario en una semana pone en alerta al departamento Garay

aparecio la mujer que fue buscada por la policia durante 36 horas despues de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Lo último

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Último Momento
Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

La decisión de Unión respecto al futuro de Diego Armando Díaz

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Nacho Malcorra reaparece en escena en Unión: ¿encaja en el plan de Madelón?

Nuevo aumento en el costo de la construcción en Santa Fe: materiales y mano de obra impulsan la suba

Nuevo aumento en el costo de la construcción en Santa Fe: materiales y mano de obra impulsan la suba

Tomás Fagioli: Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad

Tomás Fagioli: "Firmar con Unión es un sueño que se hizo realidad"

Ovación
Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Es oficial: Alejandro Trionfini volvió a Unión para hacerse cargo de la Reserva

Colón, la piedra fundacional del ciclo ganador de Domínguez

Colón, la piedra fundacional del ciclo ganador de Domínguez

Godoy y su sueño sabalero: Voy a dejar la vida por esta camiseta

Godoy y su sueño sabalero: "Voy a dejar la vida por esta camiseta"

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Facundo Callejo, entre Colón y un futuro que parece lejos de Santa Fe

Santa Fe Rugby conoce sus rivales en el Torneo del Interior

Santa Fe Rugby conoce sus rivales en el Torneo del Interior

Policiales
Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Apareció la mujer que fue buscada por la Policía durante 36 horas después de la denuncia de su madre por su paradero

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Golpe al microtráfico en Sastre: dos aprehendidos y secuestro de cocaína, marihuana y armas

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Villa Setúbal: apresaron a un hombre denunciado por violencia de género y le secuestraron dos armas de guerra

Escenario
Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Tan Biónica regresa a Santa Fe tras 10 años

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Bravos Muchachitos! festeja sus 5 años con todos los clásicos de Los Redondos y El Indio

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Los Totoras despiden el año en Santa Fe con una fiesta inolvidable

Sensacional éxito de Una Mágica Navidad en Santa Fe

Sensacional éxito de "Una Mágica Navidad" en Santa Fe

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"