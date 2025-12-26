Uno Santa Fe | Ariel Sclafani

Ariel Sclafani, dirigente de AFA: "La reserva moral del país está en los chicos"

El dirigente de AFA, Ariel Sclafani, destacó una iniciativa que recorre Santa Fe con una camiseta gigante de la Selección, poniendo al fútbol como eje social.

26 de diciembre 2025 · 13:27hs
Ariel Sclafani, referente de AFA en la región Litoral, pasó por el programa Dame Gol y dejó definiciones profundas sobre el fútbol argentino, los clubes de barrio y una iniciativa que emociona a Santa Fe: "La Camiseta en tu Corazón" consta de una camiseta gigante de la Selección Argentina firmada por chicos, símbolo de identidad, valores y pertenencia.

La camiseta gigante de la Selección Argentina que recorre Santa Fe

Desde septiembre, la propuesta impulsada por AFA atraviesa distintos puntos de la provincia con una camiseta de 18 metros de ancho y más de 25 de largo, confeccionada con tela de bandera. En cada parada, niños y familias dejan su firma y su mensaje, transformando el símbolo deportivo en un acto colectivo.

Ver a los chicos acercarse con entusiasmo, con su inocencia, firmando la camiseta y dejándole un mensaje a sus ídolos, realmente emociona”, expresó Sclafani en Dame Gol. Y agregó: “Es emocionante también ver al adulto que acompaña, porque termina involucrándose igual o más”.

LEER MÁS: La AFA confirmó un 2026 con ocho títulos en juego

El fútbol como herramienta cultural y social

Lejos de reducirlo a un juego, Sclafani remarcó el rol del fútbol como fenómeno cultural. “El fútbol no es solo once contra once dentro de una cancha. Hay miles que lo juegan desde la televisión, la radio o los medios. Es un hecho cultural de la Argentina”, afirmó.

En ese sentido, subrayó la identificación con los colores nacionales: “Usamos la Selección en el mejor sentido de la palabra, para que el chico se vea reflejado en los colores de la bandera. Eso reafirma identidad”.

Clubes de barrio y asociaciones civiles: la base del sistema

Durante la entrevista, el dirigente puso el foco en los clubes de barrio, a los que definió como esenciales. “En cada institución nace la pasión y se forman personas antes que jugadores. De ahí salieron los futbolistas más destacados del país”, sostuvo.

Sclafani fue contundente al defender el modelo actual: “Las instituciones deportivas son asociaciones civiles que cumplen una función social permanente. No se pueden cambiar de un día para otro”. Y añadió: “Si un dirigente hace las cosas mal, los anticuerpos son los socios y los estatutos, no la privatización”.

LEER MÁS: Atentos Colón y Unión: la AFA estipuló los sueldos mínimos de los jugadores profesionales

Dirigentes, compromiso y sentido de pertenencia

Otro de los ejes fuertes fue el reconocimiento a quienes sostienen los clubes. “Es injusto decir que trabajan ad honorem. Muchos ponen plata de su bolsillo, su auto, su tiempo familiar”, remarcó, destacando el sacrificio silencioso de miles de dirigentes en todo el país.

Según Sclafani, ese entramado social explica por qué el fútbol argentino sigue siendo competitivo: “La pasión que se despliega en la Argentina no existe en otra parte del mundo. Tenemos que hablar en argentino y defender lo nuestro”.

AFA, prestigio internacional y un mensaje hacia adentro

En su paso por Dame Gol, también dejó una lectura política del presente del fútbol nacional. “Mientras afuera nos preguntan cómo se hace para ser campeones del mundo, acá se critica a la AFA”, señaló, destacando el trabajo dirigencial que sostuvo el proyecto deportivo.

La camiseta gigante, entonces, funciona como metáfora: una bandera que une generaciones, territorios y realidades, recordando que el fútbol argentino sigue siendo uno de los pocos símbolos capaces de generar orgullo colectivo.

