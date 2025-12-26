Capibaras XV tiene todo definido para su experiencia en el SRA

Capibaras XV, la franquicia litoraleña en el Súper Rugby Américas, tiene determinado el plantel, todo su staff de entrenadores y los escenarios donde le tocará jugar

Capibaras XV es el equipo regional que competirá en el Súper Rugby Américas. La franquicia del Litoral le puso nombre y apellido al equipo que trabajará detrás de escena para el gran debut en el 2026. Bajo la conducción de Nicolás Galatro, se presentó un staff de 15 profesionales que respiran rugby regional y nacional. También fueron definidos los jugadores y los escenarios que utilizará en sus compromisos.

Cuando Capibaras XV deba jugar en el ámbito de la capital provincial, lo hará en las instalaciones que Santa Fe Rugby Club posee en Sauce Viejo, y en la sede central del Parque Urquiza, cuando le toque hacerlo en la ciudad de Paraná. En el sur provincial, hará las veces de local en el Hipódromo de Rosario.

Capibaras XV tiene todo diagramado

Los santafesinos Jorge Onorato de Universitario de Santa Fe, Bautista Benavídez de Santa Fe Rugby, Manuel Bernstein y Agustín Ponzio de CRAI, Bautista Grenón de Alma Juniors de Esperanza, y Pietro Croce de Cha Roga son los jugadores que integrarán la franquicia litoraleña que afrontará el Súper Rugby Américas 2026.

En el staff de entrenadores estarán Pablo Pfirter de Santa Fe Rugby Club y Maximiliano Chinchu Bustos de Universitario de Santa Fe, el licenciado Hugo Peralta de Universitario de Santa Fe y Tilcara de Paraná como kinesiólogo, y Francisco Roldán, de CRAI, como Analista de Performance.

Otro punto importante es que está confirmado el periplo y los escenarios que utilizará la escuadra litoraleña. El debut está previsto para el sábado 21 de febrero a las 20.30, ante el campeón Peñarol en el hipódromo de Rosario, mientras que en la segunda fecha, el sábado 28 de febrero, a las 18.30, será ante Cobras de Brasil en cancha de Santa Fe Rugby Club.

En la tercera fecha, el viernes 6 de marzo, a las 19, en el CASI, visitará a Pampas, y el sábado 14 de marzo, a las 18.30, en el Héroes de Curupaytí visitará a Yacaré en Paraguay. El sábado 21 de marzo, a las 15, visitará a Selkman de Chile en Santiago. En la sexta fecha, el lunes 30 de marzo, a las 20, en Córdoba Athletic, enfrentará a Dogos XV.

Por la séptima fecha, el lunes 13 de abril, en el Hipódromo de Rosario, a las 20, jugará frente a Tarucas, y por la octava jornada, el sábado 18 de abril, en Paysandú, a las 19, visitará a Peñarol de Uruguay. En la novena fecha, el domingo 26 de abril, en el estadio Nicola Alayon, a las 15, jugará frente a Cobras de Brasil.

image Pablo Pfirter, de Santa Fe Rugby, integrará el staff de coaches de la franquicia litoraleña.

En la décima fecha, el viernes 1° de mayo, a las 16, en el Hipódromo de Rosario, jugará la revancha con Pampas, y en la undécima jornada, el viernes 8 de mayo, a las 19, en Santa Fe Rugby jugará con los paraguayos de Yacaré XV. En la duodécima, el sábado 23 de mayo, a las 16, en Estudiantes de Paraná recibirá a Selknam de Chile.

El viernes 29 de mayo, a las 19, por la decimo tercera fecha, Capibaras XV jugará en el Hipódromo de Rosario frente a los Dogos XV de Córdoba, y el viernes 5 de junio, a las 19, por la decimocuarta fecha, se medirá con Tarucas XV de Tucumán en las instalaciones que Lawn Tennis posee en el parque 9 de Julio.

Un staff con mucha experiencia litoraleña

El staff cuenta con el ex Puma santafesino Maximiliano Chinchu Bustos, y el entrenador de Santa Fe Rugby, Pablo Pfirter, quien tenía a su cargo el Centro de Rugby de la USR, integró el staff de coaches del seleccionado juvenil de la USR, y también fue el head coach del seleccionado de juego reducido de la Unión Santafesina, además de haber estado al frente del plantel superior de Santa Fe Rugby en varias temporadas.

ADN de nuestra región: Con figuras como Nicolás Vergallo, Chinchu Bustos, Ignacio Rodríguez y Pablo Pfirter, el cuerpo técnico combina experiencia en Los Pumas con un conocimiento profundo de nuestros clubes.

Experiencia que vale oro: Desde el mánager Franco Mansilla (ex Dogos XV) hasta un equipo médico y de análisis de primer nivel, el objetivo es claro: minimizar el margen de error y ser protagonistas desde la primera fecha.

Staff Capibaras XV 2026

Entrenadores: Nicoás Galatro, Nicolás Vergallo y Maximiliano Bustos.

Ignacio Rodríguez - Entrenador asistente - GER

Pablo Pfirter - Entrenador asistente - Santa Fe Rugby Club

Franco Mansilla - Manager - Regatas Resistencia

Franco Godi - Preparador físico - Duendes

Manuel Rivarola - Asistente Preparador físico - GER

Ángeles Calore - Nutricionista - Universitario de Rosario

Franco Della Vedova - Médico - Universitario de Rosario

Hugo Peralta - Kinesiólogo - Tilcara / Universitario de Santa Fe

Patricio Lasalle - Analista de video - Duendes

Francisco Roldán - Analista de Performance - CRAI

Federico Bassetti - Analista de Datos e IA - Caranchos

Federico Bonesso - Utilero - Jockey de Rosario