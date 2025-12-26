Uno Santa Fe | Colón | Colón

Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y Colón queda a un paso de cerrar otro refuerzo ofensivo

Julián Marcioni llega a Santa Fe para la revisión médica y la firma de su contrato. Colón suma un extremo con recorrido y gol para el proyecto de Medrán.

26 de diciembre 2025 · 12:35hs
Julián Marcioni aterriza en Santa Fe y Colón queda a un paso de cerrar otro refuerzo ofensivo

Colón acelera en el mercado de pases y se prepara para oficializar una nueva incorporación. Julián Marcioni llega a Santa Fe para realizar la revisión médica y firmar su contrato, paso previo a convertirse en refuerzo del Sabalero para la próxima Primera Nacional.

Marcioni, a un paso de convertirse en jugador de Colón

Según pudo saberse, el extremo arribará este viernes a la capital santafesina para completar los estudios médicos y los trámites administrativos de rigor. Si no surge ningún contratiempo, quedará habilitado para sumarse al plantel desde el 2 de enero, cuando el equipo retome los entrenamientos tras el receso por las Fiestas.

La llegada del atacante forma parte de una serie de movimientos planificados por la dirigencia, que busca darle a Ezequiel Medrán herramientas concretas para fortalecer el equipo desde el arranque de la pretemporada.

Una señal en redes y una historia que se confirma

El nombre de Marcioni comenzó a tomar fuerza en la previa de la Navidad, cuando Colón publicó un mensaje enigmático en redes sociales, con el Túnel Subfluvial como protagonista. La imagen despertó especulaciones inmediatas entre los hinchas y, con el correr de las horas, todas las pistas apuntaron al ex Patronato. Hoy, aquella señal simbólica empieza a transformarse en una confirmación concreta dentro del mercado.

Marcioni llega tras su paso por Patronato, donde tuvo continuidad y presencia ofensiva: disputó 32 partidos y marcó seis goles. Con 27 años, 1,76 metro de estatura y la capacidad de jugar por ambas bandas, se presenta como una alternativa versátil para el frente de ataque. Desde el cuerpo técnico consideran que su perfil puede potenciar las variantes ofensivas, en un torneo largo donde la rotación y la experiencia suelen marcar diferencias.

Colón sigue sumando nombres al proyecto Medrán

El acuerdo con Marcioni sería por una temporada, en una apuesta que combina conocimiento de la categoría y adaptación inmediata. De este modo, se suma a la lista de refuerzos ya confirmados: Matías Budiño, Leandro Allende y Matías Godoy, mientras que Ignacio Antonio y Pier Barrios aparecen como los próximos en llegar. Colón avanza, ajusta piezas y sigue dando señales claras en el mercado: armar un plantel competitivo desde el primer día.

