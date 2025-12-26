El representante de Jerónimo Dómina elogió a Unión y habló de su presente y futuro

Julián Wajnsztejn, representante de Jerónimo Dómina, analizó su llegada al Cádiz, destacó el rol formativo de Unión y mencionó el crecimiento de Tomás Fagioli.

Julián Wajnsztejn, representante de Jerónimo Dómina , pasó por los micrófonos de radio Gol y dejó conceptos contundentes sobre el presente y futuro del delantero surgido en Unión . Además, valoró el trabajo del club en formación de juveniles y se refirió al crecimiento de otros proyectos como Tomás Fagioli.

Con un tono reflexivo y medido, Wajnsztejn explicó que el pase de Jerónimo Dómina al Cádiz de España se cerró a fines de noviembre y que el futbolista ya estaría habilitado para competir desde el 5 de enero , cuando se reanude la actividad oficial. Más allá de lo contractual, remarcó que el objetivo principal es recuperar el disfrute del juego .

En ese sentido, subrayó el fuerte vínculo emocional del atacante con la institución: Dómina es hincha de Unión y siempre manifestó su deseo de que el club pueda verse beneficiado a futuro, algo que dependerá de su evolución deportiva en el fútbol español.

El representante también destacó el comportamiento dirigencial y el proyecto integral que sostiene Unión, al que definió como una institución modelo en el desarrollo de juveniles, capaz de competir en igualdad de condiciones con los grandes centros formativos del país. La posibilidad de debutar, mostrarse y potenciarse fue señalada como uno de los grandes diferenciales del club rojiblanco.

Dentro de ese mismo contexto, Wajnsztejn mencionó el caso de Tomás Fagioli, quien firmó recientemente su primer contrato profesional tras llegar desde Colón de San Justo. Para el representante, su rápida evolución es una muestra más del impacto positivo del trabajo en inferiores, donde los procesos se respetan y los futbolistas encuentran un camino claro.

Finalmente, aclaró que la llegada de Dómina al Cádiz no implicó ni implica la salida de otros jugadores del plantel, y que su integración será progresiva, siempre en función de lo deportivo. Con proyección internacional y raíces bien firmes, Jerónimo Dómina inicia una nueva etapa, mientras Unión vuelve a ser protagonista desde su identidad formadora.