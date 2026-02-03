Pullaro: "Logramos lo que nadie creía posible en América Latina: un derrumbe del delito en Rosario y en Santa Fe"

Reivindicó las reformas legislativas en materia de seguridad en la provincia y reiteró su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , encabezó este martes en Rosario la entrega de 100 camionetas 0 km destinadas al patrullaje de fuerzas federales, en el marco del Plan Bandera , una iniciativa de articulación entre Nación y Provincia para reforzar la seguridad en la ciudad. Las unidades fueron aportadas por el Gobierno santafesino como parte del esquema de cooperación operativa.

El acto se realizó en el Parque Independencia y contó con la presencia de la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva ; el ministro de Justicia y Seguridad provincial, Pablo Cococcioni ; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García ; el secretario de Seguridad nacional, Martín Ferlauto ; el subsecretario de Intervención Federal, Federico Angelini ; además de autoridades municipales, legisladores y jefes de las cinco fuerzas federales.

Durante su discurso, Pullaro afirmó que la coordinación entre Nación y Provincia permitió “lo que nadie en Argentina ni en América Latina creía posible: un derrumbe del delito en Rosario y en Santa Fe”. Atribuyó esos resultados a una estrategia común que implicó “ponerse espalda con espalda” y no ceder terreno frente al crimen organizado.

El mandatario subrayó que la política de seguridad se desplegó sin vulnerar garantías constitucionales y resaltó el compromiso de las fuerzas y de los funcionarios que “ponen el cuerpo” en el combate al narcotráfico. En ese sentido, aseguró que en Rosario “el narcotráfico no ganó ninguna batalla” y que la acción conjunta permitió empujar al delito “hasta sus límites”. Según indicó, 2024 y 2025 fueron los años menos violentos del siglo en Santa Fe.

Decisión política y respaldo institucional

Pullaro agradeció a Monteoliva, a la exministra Patricia Bullrich y al presidente Javier Milei por la “definición política” que hizo posible el Plan Bandera. También valoró el acompañamiento de la Legislatura santafesina, con la que se avanzó en normas “que nadie se animaba a debatir”, y destacó el trabajo del Ministerio Público de la Acusación, con fiscales que elevaron los niveles de esclarecimiento de delitos contra la vida y las personas.

“Por primera vez en la Argentina, los distintos niveles del Estado trabajamos juntos de manera inteligente para recuperar el orden y la paz que durante años se prometieron”, concluyó.

Debate sobre imputabilidad

En otro tramo, el gobernador instó a tratar el proyecto de baja de la edad de imputabilidad y planteó revisar el abordaje de los inimputables. “No puede ser que un menor cometa un delito grave y el Estado no pueda actuar”, sostuvo, al tiempo que pidió discutir herramientas para evitar la reiteración de delitos violentos, especialmente en contextos de criminalidad organizada.

Un operativo conjunto

Por su parte, Monteoliva señaló que el Plan Bandera es resultado de articulación, coordinación y decisión política, y sostuvo que Rosario “tiene otro rostro”, con recuperación de espacios públicos y actividades culturales y deportivas. Aun así, reconoció que “en seguridad siempre hay margen para mejorar” y atribuyó los resultados a la planificación y el seguimiento cotidiano de las fuerzas federales y provinciales.

Las unidades entregadas

Las 100 camionetas forman parte de un total de 720 unidades adquiridas por Santa Fe en 2025 en el marco de la Ley de Emergencia en Seguridad. Se trata de Chevrolet Montana 4x2, adaptadas para patrullaje, con paragolpes reforzados, rejas protectoras de luces, pantalla táctil, cámara de estacionamiento y sensores, que reforzarán la presencia territorial de los operativos federales en Rosario.