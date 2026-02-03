Unión pone la mira en Central Córdoba, con una gran duda para Madelón

Tras la goleada ante Gimnasia (M), Unión pone el foco en Central Córdoba, a quien visitará el viernes próximo. Leo Madelón recupera a un jugador clave.

Unión empieza a enfocarse en su próxima parada en el Torneo Apertura, con la confianza renovada después de la goleada ante Gimnasia de Mendoza y con la mira puesta en el duelo del viernes a las 21 frente a Central Córdoba, en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la cuarta fecha de la Zona A.

El equipo de Leonardo Madelón llega en alza. Tras el empate del debut frente a Platense y la caída ante Lanús en La Fortaleza, el 4-0 en el 15 de Abril no solo significó la primera victoria del certamen, sino también un golpe anímico clave para empezar a consolidar la idea del entrenador.

Vuelve Fascendini, pero no tiene el lugar asegurado en Unión

Una de las novedades en la semana rojiblanca es el regreso de Valentín Fascendini, quien quedó habilitado tras cumplir la fecha de suspensión por la expulsión sufrida ante Lanús. En los papeles, su sanción ya quedó atrás, pero eso no garantiza automáticamente su vuelta al equipo.

El motivo es futbolístico. Antes de la roja, el defensor no atravesaba su mejor momento, y en su ausencia Juan Pablo Ludueña respondió con una actuación muy sólida ante Gimnasia de Mendoza. Su rendimiento fue tan convincente que el propio Madelón lo destacó públicamente.

Fernando Espinoza explicó la roja a Valentín Fascendini: "Era una DOGSO".JPG Valentín Fascendini fue expulsado ante Lanús y está en condiciones de volver en Unión para visitar a Central Córdoba.

En conferencia, el DT fue claro en su mensaje: no aseguró ni el regreso de Fascendini ni la continuidad de Ludueña, aunque sí remarcó que está conforme con el nivel general de sus zagueros. Incluso mencionó a Nicolás Paz, que todavía no sumó minutos en el torneo pero se mantiene como una alternativa que el cuerpo técnico observa de cerca.

Así, la zaga central aparece hoy como uno de los sectores con mayor competencia interna.

Central Córdoba, un rival golpeado

Del otro lado estará un Central Córdoba que todavía no logró hacer pie en el campeonato. El conjunto que dirige Lucas Pusineri arrancó con derrota en casa ante Gimnasia de Mendoza, luego rescató un empate sin goles frente a Atlético Tucumán como visitante y viene de caer ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

Con ese contexto, el Ferroviario también afrontará el partido con necesidad de sumar, lo que anticipa un cruce intenso en Santiago del Estero.

Las situaciones de Solari y Menossi

Además del panorama en defensa, Madelón sigue de cerca dos casos puntuales en la mitad de la cancha.

Por un lado está Augusto Solari, quien se perdió el arranque del torneo por un desgarro. El cuerpo técnico evaluará su evolución física para determinar si puede meterse en la convocatoria o si todavía necesita más tiempo de recuperación.

Por otro, Lucas Menossi transita una puesta a punto especial. El volante llegó hace pocos días y, según explicó el DT, aún le falta ritmo de competencia. Su presencia dependerá de cómo responda en los entrenamientos de la semana.

Con variantes que regresan, rendimientos que obligan a pensar y un equipo que viene de dar una muestra de carácter, Unión viaja a Santiago con la intención de confirmar su levantada. El desafío ahora será sostener lo bueno que mostró en casa y empezar a sumar también lejos del 15 de Abril.