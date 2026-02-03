Uno Santa Fe | Santa Fe | cloaca

Comenzó la rehabilitación de los primeros 600 metros de la cloaca máxima en Santa Fe: la obra demandará 30 meses

Contempla la creación de un nuevo conducto dentro del existente a lo largo de 3.000 metros, con una inversión de 16.000 millones de pesos.

3 de febrero 2026 · 15:01hs
La Provincia puso en marcha la rehabilitación del colector general cloacal de la ciudad de Santa Fe, una intervención estratégica para el sistema sanitario urbano que combina ingeniería de vanguardia con una inversión pública sin precedentes. La obra tendrá un plazo de ejecución de 30 meses y apunta a extender por varias décadas la vida útil de una infraestructura crítica para la capital provincial.

El inicio de los trabajos fue recorrido este martes por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, junto a autoridades de Aguas Santafesinas SA (ASSA). La inspección se realizó en el primer tramo ubicado sobre Bulevar Pellegrini, entre Francia y Rivadavia, aunque el proyecto completo se extiende desde la zona del Club Unión hasta el Club Regatas.

Con tecnología inédita en el país, comienza la rehabilitación estructural de la cloaca máxima de Bulevar

La intervención utiliza una tecnología inédita en el país, que evita excavaciones profundas y permite mantener el funcionamiento del sistema cloacal mientras se ejecutan los trabajos. Se trata de una solución de rehabilitación estructural interna, que reduce el impacto urbano y minimiza riesgos ambientales y operativos.

Enrico remarcó la decisión política detrás de la obra y el desafío técnico que implica su ejecución. “Se trata de una intervención clave que financia el Gobierno Provincial para resolver problemas históricos del colector principal, como socavones y hundimientos que afectaron a distintos sectores de la ciudad”, explicó.

El ministro destacó además el carácter excepcional del procedimiento elegido: “Estamos trabajando dentro de un caño de casi dos metros de diámetro que se está deteriorando, para repararlo y construir un nuevo ducto sin romper las calles. No existe en América Latina una obra de estas dimensiones con esta metodología y con 3.000 metros de extensión. Esto nos coloca a la vanguardia de la ingeniería de alto rendimiento”, afirmó.

La presidenta de ASSA, Renata Ghilotti, señaló que la obra es consecuencia directa de una definición política del gobernador Maximiliano Pullaro y del proceso de ordenamiento y planificación de la empresa estatal. “Mientras dure la intervención, el colector seguirá prestando servicio. No se interrumpe el sistema: se renueva y se reacondiciona en simultáneo”, sostuvo.

Primer tramo de un plan integral de saneamiento

Por su parte, el director de ASSA, Darío Boscarol, explicó que los trabajos forman parte de un plan provincial de renovación de redes sanitarias, que abarca múltiples localidades y cuenta con un financiamiento global de 86 millones de dólares.

En relación con la técnica utilizada, precisó que se trata del sistema de “manga curada in situ”. “Es como una media siliconada que se introduce por el interior del caño existente. Luego se infla con aire caliente, se adhiere a las paredes y se solidifica mediante rayos ultravioleta. Así se crea un nuevo conducto dentro del viejo, con la misma resistencia estructural que uno recién instalado”, detalló.

Según Boscarol, este método garantiza una durabilidad de 50 años para la obra y de hasta 70 años para la manga estructural.

El primer tramo contempla 600 metros de rehabilitación con manga curada y casi 800 metros de bypass provisorio. Previamente, se realizó una limpieza exhaustiva del colector, que acumulaba sedimentos desde hacía más de medio siglo.

En las próximas etapas, los trabajos avanzarán progresivamente hacia el este de la ciudad, en segmentos de 500 a 600 metros, hasta completar la renovación total del colector principal.

