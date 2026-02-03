Facundo Castro, con nuevo interesado: por qué a Colón lo beneficiaría su salida

Nueva Chicago y ahora Godoy Cruz siguen a Facundo Castro, que tiene un contrato alto. En Colón analizan el impacto deportivo y económico.

La situación de Facundo Castro en Colón cambió con el correr de los meses. Cuando terminó la última temporada su continuidad estuvo bajo la lupa por su contrato elevado y la necesidad de reordenar el plantel, pero finalmente Ezequiel Medrán decidió darle una oportunidad, con aval del área deportiva.

En la práctica, el escenario no acompañó. Durante la pretemporada y los amistosos, el delantero no logró imponerse y hoy corre desde atrás en la consideración, por detrás de Alan Bonansea y Lucas Cano, quedando relegado a un rol secundario dentro de la rotación ofensiva.

Números que no terminaron de convencer de Facundo Castro

Desde su llegada a Santa Fe a mitad de 2025, Castro no pudo transformarse en ese atacante determinante que el club imaginaba. Sus registros en la Primera Nacional fueron discretos: 13 partidos, 1 gol y 1 asistencia, cifras que no alcanzaron para consolidarlo como pieza importante del equipo.

Gimnasia Jujuy Colón Facundo Castro Facundo Castro solo anotó un gol en Colón, tiene contrato alto y es buscado por dos equipos de la Primera Nacional. @OficialGyEJujuy

Ese rendimiento, sumado al contexto económico, hace que su nombre vuelva a aparecer en el radar de posibles salidas, en un mercado donde Colón busca optimizar recursos y liberar masa salarial.

Chicago insiste y se suma Godoy Cruz

En Nueva Chicago el panorama es muy diferente. Allí dejó un gran recuerdo en 2024, con 13 goles en 35 partidos y otros 3 tantos en el Reducido, números que lo convirtieron en referente ofensivo. Por eso, en Mataderos lo vuelven a mirar como refuerzo ideal.

En las últimas horas también surgió el interés de Godoy Cruz, que amplía el abanico de opciones para el delantero. Por ahora no hay propuestas formales, pero los sondeos existen y el escenario empieza a moverse.

Por qué a Colón le conviene negociarlo

Puertas adentro, en el Sabalero el análisis es claro: Castro hoy no es prioridad futbolística y su contrato representa un monto importante dentro del presupuesto. Si aparece una institución dispuesta a hacerse cargo de una parte significativa del vínculo —o a negociar una cesión con cargo— la salida sería vista con buenos ojos.

El caso recuerda a lo ocurrido con Nicolás Talpone, quien también tenía un salario elevado y terminó saliendo a préstamo a Estudiantes de Río Cuarto para aliviar la estructura salarial y reacomodar el plantel.

Colón no analiza una rescisión sin beneficios ni una salida gratuita, pero sí está dispuesto a escuchar ofertas que le permitan equilibrar lo deportivo con lo económico. En ese delicado punto de equilibrio se juega el futuro inmediato de Castro, que podría volver a un contexto donde ya supo rendir… mientras en Santa Fe se ordenan las cuentas y el plantel.