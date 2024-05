Alberto Fernández habló sobre la fiesta en Olivos durante la pandemia: "Fue claramente un error mío"

El ex presidente Alberto Fernández reconoció que fue un "error personal" propio la reunión en la Casa de Olivos durante la pandemia, que "no debió haber ocurrido" , y sostuvo que después se sometió a la Justicia pero que eso "no fue adecuadamente atendido por los medios".

“Lo que pasó en aquella cena, que no fue una cena en verdad sino un brindis, no debió haber ocurrido. Fue claramente un error mío, personalmente, no debió haber ocurrido", sostuvo el ahora ex presidente, y añadió: "Pero después de lo que pasó, ¿qué pasó? Pasó que el que era presidente aceptó que la Justicia intervenga, fue denunciado, aceptó que se discuta la jurisdicción, hizo un planteo que fue rechazado y no lo apeló, y finalmente el fiscal me impuso una reparación que acepté y pagué. Lo hice como un ciudadano común”.

Dijo también que ese recorrido judicial posterior "no fue adecuadamente atendido por los medios, porque no es usual, era un delito que prescribía a los dos años, con chicanas procesales prescribía y yo no buscaba eso".

"La foto apareció un año después del hecho, alguien la tuvo y la guardó para la elección y la usó. Y la verdad es que yo ni recordaba que había pasado eso", indicó.

También sostuvo que antes de que se produjera ese encuentro se reunió "con muchísima más gente por cuestiones de trabajo, porque en ese momento Olivos era la Casa Rosada, estaba todo el mundo en Olivos”.

Vacunatorio VIP

Se refirió además al llamado "vacunatorio VIP" y la responsabilidad del ministro de Salud en el inicio de la pandemia, Ginés González García. “Lo de Ginés no sé cómo tildarlo. ¿Permitió que alguien se adelante en la cola? Pero él no mandó a dar ninguna vacuna a personas que no la necesitaban. Tenían condiciones físicas que era recomendable que la reciban. Era relativo el privilegio. Era una semana antes o después".

"Lo grave hubiera sido que hubiéramos vacuna a familiares o gente que no la necesitaba. La Argentina lastimó al sanitarista más grande que tiene”, remarcó.