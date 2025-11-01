Uno Santa Fe | Política | Amalia Granata

Amalia Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

La diputada provincial se quejó de los prejuicios alrededor de la legisladora nacional electa en Corrientes por La Libertad Avanza

1 de noviembre 2025 · 19:12hs
La modelo recibió el respaldo de Amalia Granata tras su salto a la política.

Foto: Instagram/@virchugallardo y @senadosantafe.

La modelo recibió el respaldo de Amalia Granata tras su salto a la política.

Amalia Granata no forma parte de La Libertad Avanza (LLA), pero eso no le impidió pronunciarse contra los detractores de Virginia Gallardo, una nueva figura mediática que se incorpora a la función pública. "No veo críticas a personas condenadas, presas o con causas en la Justicia", advirtió este viernes.

Tal como ocurrió a fines de la década anterior con la periodista rosarina en la Legislatura de Santa Fe, la modelo correntina se ganó un lugar en el Congreso de la Nación. A partir de este punto en común entre ambas, la diputada provincial preguntó en redes sociales: "¿Por qué no le dan una oportunidad?".

La expanelista del canal América se quejó de los comentarios negativos sobre una de las candidatas del oficialismo en las elecciones del último domingo. "Dejen de romper los huevos con los prejuicios y miren un poco sus vidas", recomendó a través de su cuenta oficial de X.

Amalia Granata respaldó a Virginia Gallardo

Granata no sólo hizo un llamado de atención sobre la diferencia de valoración en relación a los casos de corrupción confirmados o en investigación. También cargó contra las "diputadas que ocupan una banca y no terminaron el secundario".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmelieGranata/status/1984272228024750360&partner=&hide_thread=false

La exconvencional constituyente de Santa Fe consideró que Gallardo tiene todo el derecho de ocupar una banca en la Cámara baja del Congreso. Incluso comentó antes de que inicie su mandato: "A lo mejor, les cierra la boca".

La diputada nacional electa no tardó en replicar el tuit de la legisladora provincial del bloque Somos Vida. "Gracias, Amalia", comentó desde su cuenta oficial a la hora de compartir el mensaje de apoyo.

De acuerdo al escrutinio provisorio, La Libertad Avanza fue la segunda fuerza más votada en Corrientes, con el 32,64 % de los sufragios. De esta manera, la bailarina consiguió una de las tres bancas de diputados nacionales que estaban en juego en ese distrito.

Amalia Granata Virginia Gallardo elecciones La Libertad Avanza
Noticias relacionadas
Manuel Adorni se suma al gabinete de ministros de Javier Milei.

Manuel Adorni asumirá este lunes y arranca una nueva etapa en el gabinete nacional

Cristina Kirchner, desde su prisión domiciliaria opina sobre el resultado de las elecciones y apunta al gobernador Axel Kicillof

Cristina Kirchner apuntó a Kicillof por la derrota electoral: "El desdoblamiento fue un error político"

Escrutinio final. Así fue la boleta única en un cuarto oscuro de  Santa Fe en la elecciones del pasado 26 de octubre.

Finalizó el escrutinio en Santa Fe: ratificó bancas y ahora analizarán récord de votos nulos

Milei calificó de extremadamente positivo el encuentro con los gobernadores.

Milei aseguró que "hay consenso absoluto" para avanzar en una reforma laboral

Lo último

Según el Ministerio Público de la Acusación, en Santa Fe la tasa de homicidios cayó al nivel más bajo de los últimos 10 años

Según el Ministerio Público de la Acusación, en Santa Fe la tasa de homicidios cayó al nivel más bajo de los últimos 10 años

Granata defendió a Virginia Gallardo: No veo críticas a personas condenadas

Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

Axel Kicillof cuestiona la exclusión de la reunión de gobernadores con Milei: No es una buena señal

Axel Kicillof cuestiona la exclusión de la reunión de gobernadores con Milei: "No es una buena señal"

Último Momento
Según el Ministerio Público de la Acusación, en Santa Fe la tasa de homicidios cayó al nivel más bajo de los últimos 10 años

Según el Ministerio Público de la Acusación, en Santa Fe la tasa de homicidios cayó al nivel más bajo de los últimos 10 años

Granata defendió a Virginia Gallardo: No veo críticas a personas condenadas

Granata defendió a Virginia Gallardo: "No veo críticas a personas condenadas"

Axel Kicillof cuestiona la exclusión de la reunión de gobernadores con Milei: No es una buena señal

Axel Kicillof cuestiona la exclusión de la reunión de gobernadores con Milei: "No es una buena señal"

Estación Policial Norte: dónde se construirá el segundo edificio que funcionará como base operativa policial

Estación Policial Norte: dónde se construirá el segundo edificio que funcionará como base operativa policial

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Grassi anticipó que el cramdown de Vicentin beneficiará a todo el sector agroexportador

Ovación
El TC rugió con intensidad en el Parque Urquiza de Paraná

El TC rugió con intensidad en el Parque Urquiza de Paraná

Regatas busca el pasaje a la final de la Liga de Honor en Buenos Aires

Regatas busca el pasaje a la final de la Liga de Honor en Buenos Aires

Llega la gran jornada de semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025

Llega la gran jornada de semifinales del Torneo Regional del Litoral 2025

Aldosivi le ganó a Independiente Rivadavia y sueña con la permanencia

Aldosivi le ganó a Independiente Rivadavia y sueña con la permanencia

Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, Atlético de Madrid venció 3-0 a Sevilla

Con goles de Julián Álvarez y Thiago Almada, Atlético de Madrid venció 3-0 a Sevilla

Policiales
Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Tras casi dos años, cayó el presunto asesino del operador de radio Julián Acosta

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Molesta por el ruido del frigorífico, una vecina le arrojó pintura y terminó presa

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Héroes bajo la tormenta: dos policías asistieron el parto de una mujer en barrio Santa Rosa de Lima en pleno temporal

Escenario
Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Se conocieron los horarios del Festival Bandera 2025: Juanes, Divididos, Babasónicos y más

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Furor por ERREWAY: se avecina un show imperdible el 7 de noviembre en Santa Fe

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

Cada vez falta menos para Festival Bandera en Rosario

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros

La casa Invita: Los Mutantes del Paraná llegan a Tribus con su fusión de folclore, armonías litoraleñas y sonidos rockeros