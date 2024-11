Andrés Malamud: "En las elecciones de 2025 está en juego la estabilidad presidencial"

-Milei lleva ya casi un año de mandato. ¿Llega más sólido de lo que se podía esperar hace dos tres meses, o inclusive al comienzo de su gestión?

-Sí, había chistes al principio. Le decían Semana Santa: no se sabe si cae en marzo o en abril. Llega mucho más sólido, por el simple hecho de llegar, pero además llega de una manera que nadie esperaba. Llega manteniendo un caudal de apoyo que no baja del 45%. Es un presidente con un techo bajo, 55%, nunca tuvo el 80% de Alberto Fernández al inicio de la pandemia, pero sí un piso alto. Y a pesar de tener un ajuste brutal. O, mejor dicho, por el ajuste, Este es un ajuste que no sólo es tolerado, sino apoyado por la mayoría de la gente. Él nunca cayó desde ese 45% y con eso disciplina los opositores y compensa la falta de un Congreso afín.

-¿La solidez del apoyo es mérito de él, error de los adversarios, o una combinación de las dos?

-Todo lo anterior. Hay elementos estructurales que lo llevan a esto, y el fundamental es el fracaso económico de la democracia. El segundo son los errores múltiples de los adversarios que se dividieron cuando podían haber ganado de mantenerse unidos. Y finalmente es su habilidad o instinto. Es un político diferente, pero tiene algo que en este momento es la mercadería que la gente más busca: autenticidad. Él es lo que se ve.

-También es cierto que en el último tiempo empezó a hacer política a regañadientes: se juntó con legisladores, gobernadores del PRO y del radicalismo. ¿Ves un cierto giro pragmático forzado por las circunstancias?

-Sí, es muy pragmático. Llegó proponiendo dolarización y cerrar el Banco Central y ahora tiene un Banco Central que tornó al peso una moneda apetecible. Él sigue hablando de dolarización endógena, la gente no entiende, no le importa, lo que él vende es desinflación. Pero él cuando llegó quería tener una ley que tenía 700 artículos, se la hicieron pasar con 200, 300 y ahora lo que busca es que no le volteen los vetos y los decretos. Llegó aspirando a la mayoría y ahora se conforma con el tercio y le alcanza ese pragmatismo.

image.png

-Queda un mes para entrar al 2025, un año de elecciones legislativas. ¿Qué te parece que está en juego en las intermedias del año que viene?

-Está en juego la estabilidad presidencial. Eso es lo primero. Un presidente en minoría legislativa que pierde las elecciones intermedias está en dificultades para terminar el mandato. Él lo sabe, la oposición lo sabe y no puede hacer nada. En parte, porque no le conviene que el presidente interrumpa el mandato. La oposición inteligente dice "queremos que Milei cumpla esos cuatro años, no ocho”. No aspiran al helicóptero ni a la reelección. Es lo más sensato que uno puede pedir en el fondo. Es lo que funcionó para los dos presidentes que Milei no reivindica, pero dejaron algo. Alfonsín, un mandato, Néstor Kirchner, un mandato. Después vino Cristina y arruinó el legado. Pero Néstor tuvo algo que Milei sí reivindicaría: superávits gemelos.

-¿Te parece que eso es una batalla cultural ganada de Milei?

-No creo mucho en la batalla cultural porque hace veinte años tuvimos superávits gemelos y la gente premió a Néstor con la elección de Cristina en la provincia de Buenos Aires, en el año 2005. La gente ya votaba superávits gemelos hace veinte años. Después se olvidó, y el kirchnerismo rompió todo, dejó una economía en escombros y ahí viene Milei y reivindica lo mismo que hace veinte años y la gente lo vota otra vez. No hay un cambio de cultura en ese ida y vuelta de veinte años. Es un cambio electoral basado en el hastío del fracaso.

-¿Si Milei consigue el tercio el año que viene se le allana el camino para llegar al 2027?

-Sí. Los presidentes en América Latina están en problemas cuando ocurren dos cosas. Una que ellos controlan, que son las tarifas. Presidente que hace un tarifazo, genera un estallido social. Y otra es la devaluación, que los presidentes tratan de controlar, pero a veces se le va de las manos. Cuando el mercado te devalúa, tu estabilidad peligra. Milei está evitando las dos cosas. Fue regulando los aumentos tarifarios y evita la devaluación. Si se le va de las manos está en problemas. Si él controla eso, tiene los cuatro años suaves.

Embed

El PRO y la UCR, en problemas

-¿Cómo ves el futuro del PRO? ¿Te parece que Milei se lo va a fagocitar? Por momentos Macri pareciera mirar al Partido Popular español y tratando de sobrevivir a la nueva derecha radical.

El problema que tiene Macri es que la derecha extrema en España no llegó al poder. En España hubo un rebalanceo, un reequilibramiento del sistema de partidos. El centro derecha y el centro izquierda consiguieron desinflar a los extremos antes de que lleguen al poder. Acá no, acá la extrema derecha, si lo querés llamar así, llegó al poder antes que el centroderecha se pueda reacomodar. A Macri la gente se le va por abajo con respeto hacia él, con reconocimiento, pero le dicen “ahora es este el que nos da respuesta".

-Conocés como pocos al radicalismo. Has dicho varias veces que la UCR tiene dos almas. Una metropolitana, progresista, muy anti Milei, y un alma más federal, conservadora. ¿Pueden convivir esas dos almas en el mismo cuerpo, en el mismo partido?

Lo hicieron durante más de un siglo cuando había un liderazgo que contuviera a ambas. El liderazgo era siempre metropolitano: provincia y ciudad de Buenos Aires. Desde Alem, Yrigoyen, el mismo Balbín, que venía de La Plata, y por supuesto Alfonsín. El radicalismo nunca tuvo un liderazgo excéntrico, fuera del centro, como Menem. El peronismo podía ser conducido por alguien sin importar la proveniencia; el radicalismo no. Y no hay un liderazgo metropolitano en este momento. Hay líderes metropolitanos que no consiguen liderar nacionalmente. Lo mismo pasa con las provincias, pero eso era lo esperable. No hay una recomposición del liderazgo y hoy no está en condiciones de surgir, porque en la Capital Federal enfrentan un panorama opuesto al del resto de las provincias. En las provincias el peronismo pelea para ganar, si pierde sale segundo. En Capital pelea para ser el segundo, si pierde sale tercero. En Capital el radicalismo compite contra la derecha, no contra el peronismo, que es un un aliado potencial. Mientras el resto del radicalismo es gorila, el radicalismo porteño es filoperonista.

image.png

Alertas

-La semana pasada ocurrió un hecho grave, que hay que ver cómo evoluciona la causa judicial, pero ingresaron personas al comité nacional de la UCR, hubo destrozos. ¿Te parece que es la agresividad de las redes que está empezando a derramar sobre la vida tangible?

No tengo información para pensar eso. Para algunos, como el presidente Milei, fue fue un hecho político. Para otros fue un hecho policial. Hasta ahora no tengo razones para pensar que no fue un hecho policial.

-¿Te parece grave que el presidente haya dicho que se trató de un autoatentado para encubrir supuestos chanchullos en la UBA?

Me hubiera parecido grave si no hubiera escuchado a radicales pensar lo mismo. Me parece que la sospecha permea sobre todo el espectro político y los dirigentes tienen que comportarse con consecuencia en no cerrarse a la sospecha de la población. Si la gente sospecha es porque la dirigencia hizo algo mal.

-Está claro que Milei es un típico líder populista. Un liderazgo muy fuerte, que divide maniqueamente entre buenos y malos, el pueblo versus la casta. ¿Es un también un líder autoritario, una amenaza a la democracia?

El autoritarismo puede provenir de la ideología, alguien que quiere cerrar el Congreso, de las acciones, alguien que manda reprimir y eventualmente matar, o de la conducta, la personalidad autoritaria. Yo no soy psicólogo. Hasta ahora lo que veo es que la ideología de Milei no es necesariamente autoritaria. Es un anarcocapitalista, no cree en el Estado, así que en principio no te va a mandar a reprimir. Lo que quiere es disolver la fuerza represiva. Por supuesto que como minarquista que él dice que es acepta que mientras tanto tiene que haber policía, pero su ideología no lo lleva necesariamente al autoritarismo. Su práctica política tampoco. El mayor ajuste en la historia de la humanidad no tiene un muerto por la represión. La protesta se acalló, los piquetes desaparecieron y no hay muertos en la calle. No lo puedo acusar de autoritarismo. La personalidad quizás, pero hace falta un psicólogo. Que él tenga personalidad autoritaria es algo desagradable, que yo no puedo confirmar, pero sus actos y su ideología por ahora no lo son.

La herencia de Cristina

-Crucemos de vereda. Te pregunto por Cristina, confirmada como presidenta del PJ. Parece muy enfrascada en pararse como un test de pureza ideológica y en señalar traidores. Un liderazgo fuerte, pero que de alguna manera se achica. ¿Se está convirtiendo en el último Alfonsín?

-A ella le gustaría pensarse así. Después de negar a Alfonsín con Néstor, con eso de que en veinte años la democracia no hizo nada por los derechos humanos, ahora ellos se dieron vuelta y se alfonsinizaron, pero tomaron lo peor de Alfonsín. Y mirá que Alfonsín tiene cosas buenas: dejó la democracia, pero después tuvo una tozudez que le impidió apreciar lo que la gente requería todavía de la democracia, que es la estabilización económica. Cristina, tiene esa tozudez también. La cuestión es, ¿qué dejó Cristina? La herencia de Alfonsín es la democracia. La herencia del cristinismo es Milei. Ella es la última mohicana, pero Alfonsín por lo menos tenía una mochila que mostrar.

-¿Te parece que el peronismo puede ir ha una etapa de declive más estructural como le pasó en su momento al PRI mexicano? Un partido que fue hegemónico en su momento, que se achicó y que ahora forma parte de alianzas con otros.

-Yo veo el peronismo más cerca del gobierno que de la desaparición. Milei ya tiene más gobernadores que Cristina: Tucumán, Catamarca y Salta. Y el de Buenos Aires no es de Milei, pero tampoco es de Cristina. Ni Kicillof le responde. Veo que el peronismo está golpeando la puerta del poder, porque ese es el peronismo, el partido del poder.

image.png

-¿Lo ves a Kicillof en un proceso de larretización? El candidato natural boicoteado por el jefe político del espacio.

-Sí, él quiere evitar ser el Larreta de Macri y quiere evitar ser el Fernández de Cristina. Larreta es el candidato natural boicoteado. Fernández es el candidato artificial inventado. Él no quiere ser ninguno de los dos, ¿cómo lo consigue? No hay recetas, porque en 140 años de vida independiente de la provincia de Buenos Aires ningún gobernador fue electo presidente. Es una maldición, pero no es una maldición de las fuerzas del cielo, es una maldición de la estructura bonaerense, que no tiene estructura de incentivos para generar liderazgos. Es muy simple. El político santafesino más ambicioso quiere ser gobernador y después eventualmente presidente. El político bonaerense más ambicioso nunca quiere ser gobernador, quiere ser directamente presidente. La gobernación de La Plata no es ambicionada por los políticos de primer nivel. Por eso son siempre porteños secundarios, satélites de un presidente, los que gobiernan la provincia de Buenos Aires, Kicillof, Vidal, Scioli, Ruckauf, Duhalde, que era bonaerense pero era vicepresidente de Menem. Lo ponen desde arriba.

-El año pasado se cerró una etapa histórica más larga, el ciclo post 2001. ¿Ves que Milei puede ser un presidente Remes, un presidente que haga el trabajo sucio y se inmole y después venga la estabilización? ¿O puede construir un nuevo orden?

Milei puede ser Remes y Lavagna juntos, pero a Lavagna también lo echaron. Entre los dos duraron tres años, y ese no es un mal panorama para Argentina. Milei tiene que durar cuatro, no tres, pero es el que hace el trabajo sucio y se lleva los primeros frutos, pero eventualmente el sistema después sigue sin él. La democracia no precisó que Alfonsín siguiera presidiendo para mantenerse el tiempo. La estabilidad económica no debería precisar que su fundador se mantenga en el poder para mantenerse el tiempo. Una vez que se consolidan, son del pueblo. El pueblo venera a los fundadores, no precisa tenerlos siempre al timón.

Los antecedentes de Trump y Bolsonaro

-En Estados Unidos y en Brasil tanto Trump como Bolsonaro perdieron las elecciones por muy poco y se sostuvieron como la principal fuerza opositora. Trump incluso volvió. ¿Ves que aunque Milei pueda llegar a perder el mileísmo como corriente política llegó para quedarse en la política argentina?

-Sí, y esto es muy fácil de medir. En la etapa formativa ves que hay jóvenes mileístas desde los 12 años en adelante. Les pedís que te nombren un político y es el único que conocen. Representa una cultura juvenil. Como marcó a los alfonsinistas en los ‘80 o los kirchneristas en los 2000, se mantiene a lo largo de la vida. Buena parte de los jóvenes, sobre todo varones, entre los 12 y los 35 años que están viviendo hoy, van a ser mileístas por el resto de la vida. Milei es un valor cultural y una referencia de liderazgo que los marcó y ya es una identidad política.

-Con Vaca Muerta y el litio no sólo se transforma la matriz productiva argentina, también aparecen nuevas plataformas de lanzamiento político. Uno piensa en gobernadores con muchos recursos y exposición nacional. ¿2027 es el último tren para la región centro para construir un proyecto nacional?

-Muy buena pregunta. La región centro o núcleo se va a mantener en el tiempo porque sin Pampa no hay una Argentina viable en los próximos años, pero con la Pampa no alcanza. Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba tienen un futuro en la Argentina del futuro, y la cordillera tiene mucho más futuro que presente: se van a enriquecer las provincias que tienen minerales, petróleo y gas. El problema es para la provincia de Buenos Aires, que no es ni una cosa ni la otra. Es conurbano y es región núcleo, pero está partida: dos tercios de gente vive en el conurbano y depende del Obelisco, y un tercio vive en el interior y depende de La Plata, que es muy incompetente, y del campo, que es muy productivo. El futuro de Argentina no excluye la zona núcleo, pero destruye a la provincia de Buenos Aires, que es un problema que lleva décadas y recién ahora van a tener noción de lo que eso significa porque hay un presidente, Milei, que a la zona núcleo le agrega la cordillera y un gobernador, Kicillof, que deja la provincia de Buenos Aires afuera del futuro.

image.png

-Si uno ve el caso Santa Fe, en Unidos conviven radicales, el PRO, socialistas, javkinistas y partidos más chicos. ¿Te parece que una experiencia de ese tipo se puede exportar, con sus características, a nivel nacional?

-Es lo que uno querría más allá de los partidos políticos. Lo que uno ve acá es una convivencia, que no se encuentra facil, no entre sectores solamente, sino entre líderes. Santa Fe tiene varios líderes que uno querría tener en su propia provincia y conviven civilizadamente, pero es difícil que se exporte. Santa Fe es el tercer distrito, Córdoba el segundo, y la provincia de Buenos Aires el primero. Buenos Aires es casi cinco veces más grande que Córdoba y que Santa Fe, y es muy difícil que una provincia que es un quinto de la más grande le imponga a la más grande su modelo, aunque sea exitoso. El problema de Argentina no era que Santa Fe no funcionaba. El problema de Argentina es que Buenos Aires no funciona. Santa Fe hoy funciona. Es bueno para Santa Fe y para la zona núcleo. No alcanza para arrastrar esa locomotora sin motor que es la provincia de Buenos Aires.

-Te consulto por dos radicales que gobiernan en Santa Fe y los conocés hace mucho: Pullaro y Javkin, ¿Cómo estás viendo sus gestiones?

-No soy imparcial. Los quiero ambos. Dicho esto, me sorprende por la positiva. Me sorprenden sus victorias, la revalidación de títulos en el caso de Pablo y sus éxitos. Cuando digo éxito no me refiero solamente a que mantengan el apoyo, sino que lo mantengan por las cosas que hacen, no por hacer la plancha. Tienen una capacidad de acción política basada en la autenticidad y una capacidad de gestión que caracteriza los radicalismos provinciales. Uno se olvida de eso. Los radicalismos suelen gobernar bien municipios y provincias. Tienen un problemita económico a nivel nacional. En eso, ellos mantienen lo bueno del radicalismo y se destacan por algo que el radicalismo había perdido: la frescura de la autenticidad.

-¿Cómo analizás la salida de Mondino y la purga en Cancillería? ¿Qué impacto pueden tener estos movimientos en la política exterior?

-El cuerpo diplomático profesional es uno de los mejores que tiene el Estado argentino. Tenemos a los militares, tenemos a la fuerza de seguridad y tenemos a los diplomáticos que se forman para eso. Y como recordaba Mauricio Macri como expresidente, son los órganos más disciplinados del Estado. El presidente puede debatir en la cúpula qué es lo que se hace, pero una vez que da la orden, esa orden se cumple. Macri decía “en todas las demás oficinas del Estado te van a poner palos en la rueda, te van a hacer boicot, te van a decir que sí y va a ser no”. Los diplomáticos cumplen, te ofrecen las opciones primero, las debaten si les das la oportunidad y una vez que se decide arriba, lo implementan. Acá le hicieron una cama a Mondino, y ahora piensan que es una corporación, una burocracia caracterizada popularmente por vivir de los cócteles y no mucho más, es barata para castigar. Al contrario de las fuerzas armadas y de seguridad, que la gente ambiciona que pongan orden y las respeta, porque son la columna vertebral de la nacionalidad, por lo menos lo fueron en otra época, los diplomáticos no tienen buena prensa. Y el gobierno lo que hace es destruir una burocracia profesional a efectos no de política exterior, sino de opinión pública. La política exterior no va a mejorar sin burocracia profesional, capaz que empeora.

image.png

-¿Qué impacto, tanto económico como político, creés que va a tener en Argentina el triunfo de Trump?

-El impacto político va a ser favorable para el gobierno. Milei es trumpista y esto es un boom, un apoyo a la popularidad. El apoyo financiero puede ser positivo. En principio, el Fondo Monetario nos va a ayudar. El impacto económico debería ser negativo, porque Trump es proteccionista, Proteccionismo es retenciones y aranceles. Eso significa aumentar los precios, alias inflación, aunque Milei tenga otra definición. Si hay inflación en el mundo, se suma a la que tiene la Argentina. Trump es inflacionario y Argentina tiene la inflación como enemigo. En lo estructural Trump no es bueno para Argentina.

-La última: ¿qué tres libros recomendarías para entender este momento de la Argentina?

-Empiezo por Jonathan Haidt, un psicólogo social que tiene un libro llamado La mente de los justos, que explica por qué todos tenemos intuiciones morales, pero los sectores sobreeducados a veces no entienden lo que piensa la mayor parte de la población. Otro es de Daniel Kahneman, también psicólogo: Pensar rápido, pensar despacio. Ayuda a entender cómo tenemos dos sistemas de reflexión, uno más automático y otro más trabajoso, y, sobre todo, qué diferencia las ganancias de las pérdidas. Explica por qué los seres humanos actuamos diferente si estamos ganando o si estamos perdiendo y en qué condiciones arriesgamos más o menos. Esto explica resultados electorales: cuando estamos por perder somos mucho más arriesgados. Y después un libro menos conocido, que es Historia de un alemán, de Sebastian Haffner. Es un escritor que vive el ascenso del nazismo, se escapa, escribe sus memorias y muere. Esas memorias son encontradas en un baúl por sus hijos y publicadas, y es la mejor manera de entender al sapo en la olla, cómo a veces te empiezan a hervir sin que te des cuenta y cuando querés saltar ya es tarde.